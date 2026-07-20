"¿Saben cómo me dice Trump cuando lo llamo personalmente? 'Good man'": Gustavo Petro

Gustavo Petro aseguró este 20 de julio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo llama personalmente y se refiere a él como "good man" (buen hombre), una revelación que hizo durante su último discurso ante el Congreso como presidente de Colombia. En medio de una defensa de su política exterior y de sus críticas a Israel, el mandatario sostuvo además que no teme una eventual extradición a Estados Unidos y afirmó que seguirá cuestionando al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: "Yo me sigo oponiendo a Netanyahu, así me encierren en una cárcel de Estados Unidos".

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La referencia a Trump se produjo cuando Petro volvió a hablar sobre las tensiones que han marcado su relación con Washington. El mandatario insistió en que las medidas tomadas en su contra por Estados Unidos, entre ellas la revocación de su visado y su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, no obedecen a la lucha contra el narcotráfico. Según dijo, están relacionadas con su postura frente a la ofensiva militar israelí en Gaza y con las críticas que ha dirigido contra Netanyahu.



Las declaraciones hicieron parte de una jornada de despedida política a solo 18 días de concluir su mandato. Durante la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del Congreso bajo su Gobierno, Petro realizó un balance de sus cuatro años en la Presidencia, defendió los resultados de su administración y volvió a cuestionar al mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

Horas antes, el jefe de Estado había encabezado su último desfile militar como presidente, celebrado por primera vez en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Miles de asistentes permanecieron en el lugar tras la parada militar para escucharlo en una tarima desde la que pronunció su último discurso multitudinario antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto.



Defensa de su gestión

Petro lanzó una de sus advertencias más fuertes al Gobierno entrante al asegurar que impulsará una huelga general indefinida si son derogadas las reformas laboral o agraria aprobadas durante su administración. "No se deja quitar una reforma por un Congreso, se va a huelga general indefinida", afirmó ante una multitud que respondió con aplausos y con consignas de "¡Petro se queda!". En el mismo acto señaló que su salida de la Casa de Nariño será una despedida "transitoria" y anticipó que, tras un periodo de vacaciones, asumirá el liderazgo del Pacto Histórico desde la oposición.



El mandatario también reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales por considerar que existió fraude y anunció que publicará la demanda con la que busca demostrar que el candidato oficialista, Iván Cepeda, fue el verdadero ganador de los comicios.



De la Espriella llegó al poder gracias a Trump, según Petro

Según Petro, el presidente electo llegó al poder con el respaldo de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.



Ya en el Capitolio Nacional, el mandatario protagonizó un extenso discurso de casi dos horas en el que defendió la gestión de su Gobierno. Aseguró que Colombia termina su administración con los niveles más bajos de pobreza, desempleo y desigualdad de las últimas décadas y sostuvo que continuará ejerciendo plenamente la Presidencia "hasta que el otro se ponga su banda".

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Petro también reivindicó el crecimiento del sector agrícola, defendió sus políticas sociales y sanitarias y volvió a criticar la decisión del próximo Gobierno de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. En ese contexto, calificó nuevamente de "genocidio" la ofensiva militar israelí en Gaza y cuestionó la intención de revertir el rumbo de la política exterior impulsada durante su mandato.

En materia de seguridad, el presidente defendió su estrategia antidrogas al asegurar que su Gobierno logró la mayor incautación de cocaína de la historia del país y que la persecución de grandes estructuras criminales, en lugar de priorizar la erradicación forzada de cultivos, permitió reducir las muertes de integrantes de la fuerza pública. Fue en ese contexto donde volvió a referirse a Estados Unidos, aseguró que mantendrá sus posiciones frente a Israel y reveló que Trump lo llama personalmente "good man".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE