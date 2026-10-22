Rodrigo Lara y otros funcionarios que han salido del gobierno de Abelardo de la Espriella hasta hoy

La salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras solo 76 días en el cargo, se ha convertido en el símbolo de un punto de quiebre dentro de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La imagen de Lara revisando su teléfono celular en la plenaria del Senado, para luego organizar sus documentos, suspirar y abandonar el recinto, precedió por apenas 33 minutos al trino presidencial que hizo oficial su retiro de la cartera política.

El retiro del funcionario más visible del Gobierno se produjo en medio de fuertes turbulencias en el Congreso. Aunque Lara sostuvo públicamente que las bancadas estaban garantizadas y los votos asegurados, su gestión se vio afectada por reveses parlamentarios como la pérdida de la presidencia del Senado, retrasos en la agenda legislativa y el hundimiento del proyecto de presupuesto para 2027 por un error en un artículo, hecho que obligó al ejecutivo a expedirlo vía decreto.



A estos tropiezos se sumaron cuestionamientos por contrataciones internas, como la llegada del exmagistrado Altus Baquero, roces con el estratega presidencial Carlos Suárez y denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos.

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El relevo en el Ministerio del Interior fue inmediato: el gobierno designó al exprocurador y exembajador ante la OEA Alejandro Ordóñez. La llegada de una figura de marcada trayectoria conservadora evidenció un giro ideológico hacia el endurecimiento del gabinete, dejando atrás el perfil liberal de Lara, quien buscaba articular mayorías mediante consensos.



Funcionarios que han salido del gobierno de Abelardo de la Espriella

La partida del jefe de la cartera política no es un hecho aislado, sino el episodio más reciente de una rotación acelerada de altos funcionarios. En solo 2 meses y 15 días de gestión, se contabilizan al menos siete salidas en el alto gobierno:



Rodrigo Lara Restrepo (Ministerio del Interior): salió del cargo a los 76 días tras reveses legislativos, diferencias de fondo con el entorno presidencial y cuestionamientos sobre la contratación en su entidad. Viviane Morales (Ministerio de Educación): fue la primera ministra en dimitir, argumentando motivos estrictamente personales. En su reemplazo asumió Ilva Myriam Hoyos, una figura de corte marcadamente conservador. Ricardo Valencia (DANE): el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística fue declarado insubsistente a las tres semanas de haberse posesionado. Carlos René Montoya (Colpensiones): permaneció solo 30 días en la presidencia de la entidad pensional; se le solicitó la renuncia tras su intervención en un debate de control político en el Senado. Germán Miranda (Dirección Nacional de Bomberos): el capitán fue declarado insubsistente como director nacional luego de denuncias por presuntas anomalías graves en la contratación. Magda Yolima Maya (Secretaría General del MINTIC): presentó su renuncia a los pocos días de asumir el cargo dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hannia Escobar (Ministerio de Salud): dimitió como directora del área de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el mes de agosto, contando con escasos días de permanencia en la dirección.

Esta inestabilidad en el gabinete ha generado un amplio análisis entre especialistas en política nacional. Para analistas como Pedro Viveros, estos movimientos responden a una búsqueda del presidente por rodearse de personas que interpreten de forma directa su discurso conservador duro, asociado al denominado "abelardismo" o "defensores de la patria", marcando distancia con figuras de formación más liberal o moderada.



Por su parte, el analista Gabriel Cifuentes señala que en estas salidas se percibe un hilo conductor centrado en la exigencia de una lealtad absoluta hacia el proyecto político y en una estricta separación de personas vinculadas a administraciones anteriores. Varios de los retiros se desencadenaron tras reparos de sectores afines al gobierno que cuestionaban la presencia de funcionarios relacionados con mandatos pasados.



Aunque desde el sector oficial se resalta la trayectoria jurídica de nuevos nombres como Alejandro Ordóñez para encarar los debates en el Congreso, la constante rotación de ministros y directores plantea interrogantes sobre los tiempos de empalme y el margen de maniobra para tramitar iniciativas clave, como la ley de rescate económico y la ley de sometimiento.

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ÁNGELA URREA PARRA

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