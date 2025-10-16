En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Senado aprobó presupuesto 2026 sin modificar ningún artículo avalado por Cámara

Senado aprobó presupuesto 2026 sin modificar ningún artículo avalado por Cámara

El presupuesto discutido en el Congreso tiene un valor de 546,9 billones de pesos, de los cuales, 16,3 billones provendrían de la reforma tributaria.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Presupuesto General de la Nación 2026: avanza debate en Congreso

Publicidad

Publicidad

Publicidad