“Si la ONU dijera que la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia”: Petro

El presidente Gustavo Petro intervino en la sesión Peacebuilding Commission Support Branch de las Naciones Unidas (Comisión de Consolidación de la Paz) y allí aseguró qu si esa corporación declarara legal la cocaína, “mañana se acaba la guerra en Colombia”.

Según él mandatario colombiano, “una decisión política convirtió en ilícita, no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja (de coca) industrialmente hablando, sino a la hoja, y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual”.

“Si mañana la comisión de Naciones Unidas sobre drogas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia, así de simple”, aseveró.

Sin embargo, admitió que “ahora eso no es posible por razones políticas, etcétera, o no será en mucho tiempo, y la guerra en Colombia se mantiene”.

Por eso, invitó a “llevarla, aún en el contexto internacional adverso, a una situación positiva de paz si transformáramos económicamente los territorios que están junto al mar hacia economía prósperas lícitas”.

Muertos por narcotráfico, según Petro

El presidente colombiano manifestó que “la Comisión de la Verdad, creada en el último acuerdo de paz, dependiendo de la fecha hace un conteo de muertos, asesinados. La peor cifra, que es la que arranca del 9 de abril de 1948 habla de 700.000 asesinados hasta la época”.

Dijo que “algún indicador sobre muertos por narcotráfico en América Latina, no porque sean narcos sino en la misma violencia desatada por una economía ilícita, pues tenemos en América Latina un millón de muertos, asesinados, no hay región del mundo que tenga esa cifra en la actualidad. Desde la Segunda Guerra Mundial creo que no ha existido”.

“Un millón de muertos en la guerra contra las drogas en toda América Latina, pero la mayoría de ellos son colombianos, y hacen parte estos 700.000”, precisó Petro.