En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN MÉXICO
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
VIDEO AMALFI
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Telemundo desmiente a Petro por video que compartió de esa cadena con información sobre Ecuador

Telemundo desmiente a Petro por video que compartió de esa cadena con información sobre Ecuador

De acuerdo con el medio, la grabación fue manipulada con inteligencia artificial. El mandatario eliminó el mensaje.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Colprensa

Noticias Telemundo desmintió al presidente Gustavo Petro por una información que compartió y que supuestamente había sido emitida por esa cadena sobre el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El jefe de Estado colombiano había publicado un video supuestamente de ese canal que compartió con este mensaje: “Ahora resulta que los mismos capos de bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de ‘Los choneros’ y por tanto de alias Fito y ordenar el asesinato del excandidato presidente Villavicencio” [sic].

La respuesta de Telemundo

En su cuenta de X, el medio informativo expresó que el presidente Petro difundió un video falso, manipulado con inteligencia artificial.

El canal señala que “el mandatario de Colombia aprovechó la publicación, que luego borró, para atacar a Noboa”, pero aclara que el video manipula una transmisión auténtica del programa noticias en la que no se mencionó al ecuatoriano.

Publicidad

En el video, que Telemundo califica de falso, se ve a los presentadores supuestamente informando que el líder criminal ecuatoriano William Alcívar Bautista, alias El Negro Willy, aseguró que su organización financió la campaña presidencial de Noboa, electo en 2023. (Lea también: Presidente Petro anuncia demanda contra su homólogo de Ecuador tras vincularlo con narcotráfico)

Sin embargo, el canal insiste en que ese reporte nunca existió y que el video manipula una transmisión real del 23 de marzo, en la que no se mencionó ni al presidente ecuatoriano ni a este líder criminal.

Publicidad

El medio identificó señales claras de manipulación. Una de ellas es la pantalla detrás de los presentadores, donde aparece un nombre incorrecto, Noticias Telefarinoo’, en lugar de Noticias Telemundo.

Otra señal, según el canal, es la voz de la presentadora Claudia de la Fuente, a quien se le escucha con acento español, cuando en realidad es mexicana.

Además, el video fue analizado con una herramienta especializada para detectar contenidos manipulados con inteligencia artificial, desarrollada por el laboratorio forense de medios de la Universidad de Buffalo.

El análisis de Telemundo determinó que existe un 99,7% de probabilidad de que el video haya sido generado con inteligencia artificial.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad