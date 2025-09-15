Tribunal Superior de Bogotá suspende provisionalmente al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este lunes la suspensión provisional del nombramiento del ministro de la Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián. La decisión ordena la suspensión provisional del Decreto 0892 de 2025, con el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, designó a Florián en ese cargo y tiene relación con una demanda presentada en la que se sostiene que el nombramiento de Florián vulnera la exigencia legal de que al menos el 50% del gabinete del Gobierno esté compuesto por mujeres, como señala la Ley de Cuotas. En ese sentido, la medida es provisional mientras se estudia de fondo si, en efecto, el nombramiento incumple la cuota de género en el gabinete.

Florián se posesionó en ese cargo a mediados de agosto en reemplazo de Carlos Rosero, quien estuvo cerca de cinco meses en ese Ministerio creado en el actual Gobierno y en el que la vicepresidenta Francia Márquez estuvo a cargo hasta febrero pasado, en medio del deterioro de su relación con el presidente Petro. Florián, quien venía desempeñándose en esa cartera como viceministro de Diversidades desde abril pasado, llegó a la cabeza del Ministerio y ha protagonizado controversias, sobre todo en los últimos días después de que afirmó que se identifica como una persona de género "no hegemónica" y pidió que se le llamara "ministra".

Según la demanda presentada por Juan Manuel López Medina, en la que solicitó la suspensión provisional del acto administrativo de nombramiento de Florián como ministro, "produce un perjuicio inminente, grave e irreparable para los derechos fundamentales de las mujeres, pues consolida una designación contraria al mandato de paridad establecido en la Ley". Las demandas explican que con Florián habría 10 ministros hombres y solo 9 mujeres en el gabinete, es decir que no hay paridad de género. Sin embargo, desde la Presidencia y Florián a través de sus abogados argumentan, en cambio, que hay 9 mujeres, 9 hombres y Florián, quien no se identifica con ninguno de los dos géneros (masculino y femenino).



En medio de estas acusaciones, y de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó este lunes en su cuenta de X que "con la designación de la nueva ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la demanda pierde sustento", pues, asegura, "el Gobierno cumple con la ley de cuotas".

Desde organizaciones LGBTIQ+ como Caribe Afirmativo argumentan que los señalamientos contra Florián desconocen que su identidad de género no es hegemónica, lo que para algunos sectores abre un debate en relación a cómo la Ley de Cuotas tiene en cuenta a las personas no binarias o de género fluido, pues si bien esta reconoce que hay más identidades de género, la ley actual solo aborda los dos más comunes.

Florián es politólogo de la Universidad Javeriana con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional. También ha trabajado en el sector público y en entidades no gubernamentales (Save the children y Médicos Sin Fronteras) y actualmente cursa una maestría en comunicación política. Fue, además, el primer subdirector para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, durante la alcaldía del presidente Gustavo Petro y en el Consulado en París se desempeñó como multiplicador de la estrategia Colombia nos une.

