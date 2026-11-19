Una polémica más se suma a las denuncias realizadas contra Luz Verónica Estrada, la representante por el Pacto Histórico que presuntamente falsificó su título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia en la Universidad Nacional sede Medellín y que la propia alma máter negó haberle otorgado en 2021, como figura en el acta de grado. Ahora, el colegio en el que supuestamente estudió, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, también ha desmentido que la congresista haya culminado sus estudios de bachiller allí.



La representante a la Cámara está en el ojo del huracán luego de que se conociera que, desde el año 2025, existen solicitudes para conocer su vida académica.

Desde la Universidad Nacional, el secretario general, Édgar Cortés Reyes, le dijo a Noticias Caracol que “verificamos que el año pasado (2025), a mediados de octubre, el Colegio Nacional de Ingenieros había hecho una solicitud de verificación de título a la universidad de esta persona, Estrada Holguín, y la universidad manifestó que, en sus bases de datos y una vez revisados todos los documentos, no había un título expedido por la universidad a esta persona”. (Lea también: Universidad Nacional se pronuncia sobre título falso de Verónica Estrada y mantiene denuncia)

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Verónica Botero Fernández, ex decana de la Facultad de Minas, confirmó al mismo medio que tras oír lo que le dijo Verónica Estrada al canciller Omar Bula en un debate de control político en el Congreso de la República sobre el Escudo de las Américas, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el pasado 17 de noviembre, “yo dije ‘no puede ser egresada de la facultad, hablando así de los minerales como habla, imposible’”.



Durante dicho debate, la representante le dijo a Bula: “Señor canciller, ante semejante intemperie y tremenda persona tan preparada, le quiero corregir: el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘arcalicio’ (alcalino) terreo, para que le quede claro, ministro; y el escudo, eso es ‘inrresponsabilidad’”. El alto funcionario le contestó: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra crítica. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad. Pero no bajemos el debate a esas minucias”. (Lea también: Jennifer Pedraza pide renuncia de Verónica Estrada por presunta falsedad en título profesional)



Presuntas irregularidades con diploma de bachiller de Luz Verónica Estrada

Ya había cuestionamientos al respecto porque en el diploma de bachiller se lee que se le otorgó en noviembre de 2017. Sin embargo, de acuerdo con el certificado de notas universitarias para esa época ya se encontraba cursando materias de la universidad en 2016.



Al respecto, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde supuestamente culminó los estudios de bachillerato la representante, indicó a través de un comunicado que “tras una rigurosa verificación en los libros de registro y actas de evaluación de la institución, se ha determinado que la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel”. (Lea también: Verónica Estrada, señalada de tener título falso, es coautora de proyecto para verificar estudios)

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“Se declara la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la mencionada ciudadana exhibe a su nombre, documentos que no corresponden a los archivos oficiales de esta institución”, agrega, precisando que “durante el año lectivo 2017, la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín se encontraba vinculada a esta institución en calidad de estudiante repitiente del grado octavo”.

El colegio anunció que “ya ha procedido con la notificación formal ante las autoridades competentes y la Gobernación de Antioquia, con el fin de que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes por los delitos de falsedad en documento y suplantación” y advirtió “que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de la ciudadana mencionada es nulo e inválido”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL