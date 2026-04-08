Invima emite alerta sobre un producto de skincare ilegal con supuestos efectos rejuvencedores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria en la que advierte a la ciudadanía sobre un producto de skincare que podría comprometer la salud de los colombianos que hagan uso de este fármaco dermatológico.



Se trata de SNOIL™ SKIN NATURAL REJUVENATION OIL. Según el Invima, el producto habría ingresado ilegalmente al país y se estaría comercializando a través de plataformas de comercio digital en el territorio nacional y en el extranjero. La publicidad que se le hace a este supuesto aceite prometería supuestas propiedades terapéuticas “asociadas con tratamientos dermatológicos”.

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Además, el producto no cuenta con el registro sanitario emitido por el Instituto, lo que lo convierte en un producto ilegal para comercializar a lo largo y ancho de Colombia. Invima señala que SNOIL no cumple con la normativa vigente. Mucho menos ha sido evaluado por los expertos capacitados en Colombia en términos de calidad, seguridad o eficacia. Esto, advierte la entidad, “establece un riesgo al consumidor”.



El Instituto recalcó que ha emitido tanto alertas y comunicados en los que se refiere a este tipo de productos y el peligro que estos representan para la salud del consumidor. “Hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, señaló la entidad.

Así las cosas, el Invima entregó recomendaciones a la comunidad con respecto a la alerta de comercialización de este producto. Primero, pidió que la gente se abstenga de adquirir el producto, al no estar amparado con registro sanitario alguno que haya sido emitido por una autoridad competente. Además, fue enfático en un llamado para que la gente evite comprar productos fraudulentos, que normalmente se comercializan en sitios web, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Dicha alerta aplica para medicamentos, productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios que podrían no tener el aval oficial de la entidad.



Asimismo, hicieron una solicitud a las personas que ya hayan consumido este producto para que suspendan su uso de forma inmediata e informen al Invima u otras autoridades sanitarias sobre los lugares que distribuyan o comercialicen SNOIL. De igual forma, si algún usuario presentó síntomas adversos, el Instituto pidió que este se reporte de forma inmediata a https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.



María Paula Rodríguez Rozo

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