Los cepillos de dientes ya no requieren registro del Invima: este es el motivo

En una decisión que transforma el panorama del mercado de higiene oral en el país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que los cepillos de dientes convencionales ya no serán catalogados como dispositivos médicos. Esta medida, oficializada el 6 de enero de 2026, implica que estos productos esenciales para el cuidado personal dejarán de requerir un registro sanitario para su venta, distribución y uso en el país.



La determinación se da tras un análisis técnico de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisora. A través del Acta No. 13, la autoridad sanitaria evaluó la naturaleza de estos productos frente a la normativa vigente, concluyendo que los cepillos manuales y eléctricos destinados a la limpieza cotidiana de dientes, encías y lengua no cumplen con los criterios para ser considerados equipos médicos. Al ser herramientas enfocadas en la remoción de placa bacteriana y la prevención de caries de forma externa, su uso no supone un nivel de riesgo significativo que lleve a justificar los trámites administrativos previos que se exigían hasta la fecha.

¿Cuáles son los cepillos de dientes que se mantendrán en esta norma?

Sin embargo, esta nueva norma se mantiene para los cepillos dentales ultrasónicos o aquellos que funcionan mediante radiofrecuencia seguirán bajo una estricta supervisión, ya que según lo informó dicha entidad, "dado que su funcionamiento está orientado a la remoción de la placa bacteriana y los cálculos subgingivales o supragingivales, lo cual puede conllevar a ser abrasivo para el esmalte dental y tejido blando y es de uso exclusivo para los profesionales de la salud, es considerado un dispositivo médico".



Lo que significa que la entidad determinó que su funcionamiento pueden traer consecuencias para el esmalte y los tejidos blandos de los dientes si no son manipulados correctamente. Por esta razón, se mantienen bajo la clasificación de dispositivos médicos, lo que significa que aún requieren registro sanitario y vigilancia rigurosa.

Este cambio regulatorio responde a un proceso de referenciación internacional, donde el Invima ha alineado sus políticas con estándares globales para modernizar la vigilancia sanitaria. El objetivo primordial es brindar claridad normativa a los fabricantes, importadores y comercializadores, eliminando barreras de entrada que antes complicaban la importación y fabricación de estos productos básicos.

¿Qué ventajas tienen los consumidores por esta decisión?

El Invima comunicado que: "Estas decisiones buscan brindar claridad a fabricantes, importadores, comercializadores y ciudadanos, así como fortalecer la protección de la salud pública". Además de reafirmar su compromiso con la protección de la salud pública. Aunque se eliminan requisitos para los cepillos de uso diario, la organización ratificó que continuará ejecutando labores de vigilancia para asegurar que todos los artículos en los estantes cumplan con las condiciones de calidad y seguridad.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

