Crudo asesinato de joven de 16 años por una herencia: sus hermanos planearon crimen en El Guamo

En el municipio de El Guamo, Tolima, Julián Montaña, un joven de 16 años e hijo de un reconocido ganadero de la región, fue asesinado mientras caminaba por la calle la noche del 26 de junio de 2023. La investigación reveló un atroz crimen detrás de su muerte.

Julián era el hijo menor de Bernabé Montaña, un próspero ganadero que ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Mauricio Olaya, el mayor, aunque no era su hijo biológico, fue adoptado por Bernabé y, con el tiempo, se convirtió en su mano derecha en los negocios.

Bernabé conoció a Faisury Andrea Díaz en la finca donde trabajaban los padres de ella y fue allí donde inició una relación amorosa con la joven. De esa unión nació Julián Montaña, quien se convirtió en el orgullo y la adoración de sus padres y hermanastros.

Julián Montaña era el menor de los hijos de Bernabé, y, por tanto, la adoración de su familia.

No obstante, tras cinco años de noviazgo, Faisury y Bernabé decidieron poner fin a su relación. A pesar de la separación, Bernabé continuó haciéndose cargo de su hijo Julián, quien lo visitaba con frecuencia después de haberse mudado a Bogotá.

Una disputa por la herencia

En 2021, Bernabé falleció a causa de una diabetes severa. Su partida dejó un profundo dolor en su familia, pero también desató una disputa por la herencia de sus numerosos bienes, desencadenando una tragedia.

“Después de su entierro, llegaron los otros hijos a pedir la herencia y se pusieron a pelear”, aseguró Gilberto Montaña, hermano de Bernabé enSéptimo Día.

Como hijo reconocido, Julián tenía derecho a una parte de la fortuna. Sin embargo, según su madre, este hecho no era bien visto por sus medios hermanos, Sandra Milena y Mauricio, quienes no estaban dispuestos a compartir la herencia. La tensión entre los hermanos fue en aumento, hasta que finalmente desencadenó un crimen que conmocionó a toda la comunidad.

¿Qué pasó?

El 26 de junio de 2023, Faisury y su hijo Julián decidieron asistir a las fiestas tradicionales de El Guamo. En un momento, el joven se ausentó, pero nunca regresó. Preocupada por su desaparición, su madre alertó a las autoridades para dar con su paradero.

A pocas cuadras del parque principal se produjo un homicidio. Julián Montaña fue asesinado por un sicario, quien le disparó en múltiples ocasiones. La policía lo trasladó de inmediato a un hospital, pero falleció en horas de la madrugada.

“Hicieron todo lo posible por salvarle la vida a Julián, pero a mi niño no le dieron alientos de seguir viviendo... Esto ocurrió por su papá Bernabé, esto fue por la herencia. Tiempo atrás habíamos tenido diferencias, entonces yo dije ‘ellos fueron los que mataron a mi hijo por la herencia de Bernabé’”, afirmó Faisury, quien acusó a los medios hermanos de Julián de haber cometido el crimen.

Además, tres meses antes del asesinato de Julián, Faisury afirmó que recibió constantes llamadas de Mauricio, según ella, para presionarla frente a la repartición de la herencia.

Sandra Milena y Mauricio, medios hermanos de Julián Montaña, fueron acusados por planear y ejecutar el crimen de su hermano menor Séptimo Día

“Bernabé, en vida, había vendido una finca valuada en 150 millones de pesos. Ellos no me iban a dar parte de esa finca; me dijeron que solo recibiría el ganado y que tenía que firmar un documento. Yo le dije a Mauricio: ‘No voy a firmar ningún papel’”, dijo Faisury.

Detalles clave de la investigación

Con la declaración de Faisury, las autoridades dieron a conocer detalles escalofriantes de cómo los hermanos del menor aparentemente planearon y ejecutaron su crimen.

Minutos antes del asesinato, las cámaras de seguridad registraron a Mauricio pasando por la misma zona donde Julián fue atacado. Además, según Faisury, Milena había comenzado a hacer comentarios agresivos en contra de su hijo a través de las redes sociales.

Un año después del homicidio, la Policía capturó a Mauricio y a Milena, acusados de homicidio agravado, así como de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó un análisis detallado de los teléfonos celulares de los acusados, el cual reveló que mantuvieron comunicación constante el día del crimen.