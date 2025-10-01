En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Apple presenta iOS 26.0.1, una novedad para solucionar fallas detectadas en iPhone

Apple presenta iOS 26.0.1, una novedad para solucionar fallas detectadas en iPhone

Tras algunos errores detectados en el iOS 26, Apple ya presentó la actualización que promete solucionarlos. ¿De qué se trata?

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
iPhone que sí actualizarán a iOS 26
iPhone que sí actualizarán a iOS 26 -
Apple

Publicidad

Publicidad

Publicidad