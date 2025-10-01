Apple presenta iOS 26.0.1, una novedad para solucionar fallas detectadas en iPhone

Apple lanzó iOS 26.0.1 apenas dos semanas después del debut público de iOS 26. La actualización no trae realmente funciones nuevas para los teléfonos, pero sí un parche de estabilidad y seguridad pensado para cerrar una lista de problemas reportados por usuarios y probadores que, con los nuevos iPhone 17 y iPhone Air en la calle, empezaron a manifestarse.



¿Qué corrige iOS 26.0.1?

En los documentos oficiales y en los primeros análisis técnicos, Apple y la prensa especializada coinciden en los puntos clave y problemas que soluciona la versión 26.0.1:



Desconexiones intermitentes de Wi-Fi y Bluetooth en modelos recientes (iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air), que podían afectar incluso experiencias tan críticas como CarPlay.

Problemas de conexión celular: algunos usuarios no podían conectarse a redes móviles tras instalar iOS 26; este nuevo parche corrige esos casos.

Artefactos en fotos tomadas con ciertas condiciones de iluminación en los modelos más nuevos (líneas o rectángulos inesperados).

Iconos en blanco en la pantalla de inicio cuando se aplican tintes personalizados a apps, y otros fallos visuales relacionados con la nueva interfaz.

Fallas en funciones de accesibilidad, en particular VoiceOver que en algunos casos quedaba deshabilitado tras actualizar; iPadOS 26.0.1 incorpora la misma corrección para el iPad.

En iPadOS también se corrige un fallo con el teclado flotante que cambiaba de posición inesperadamente.

Estas correcciones responden a reportes acumulados durante las últimas dos semanas desde el lanzamiento mayor; no son novedades funcionales sino remedios urgentes para que la experiencia base deje de ser frágil.



Seguridad: un parche a nivel de sistema

Además de los errores funcionales, iOS 26.0.1 incluye parches de seguridad relevantes. Apple documenta en su boletín de seguridad una corrección importante en el procesador de fuentes (FontParser) que había sido identificada como una vulnerabilidad capaz de provocar terminaciones inesperadas de aplicaciones o corrupción de memoria (referenciada como CVE-2025-43400). Por su naturaleza —posible explotación mediante fuentes maliciosas—, Apple recomienda instalar la actualización cuanto antes.

Los grandes lanzamientos de iOS, sobre todo los que coinciden con nuevos iPhones, suelen dejar ver algunas fallas que no fueron detectadas en las fases betas por limitaciones de hardware en manos de probadores. iOS 26 introdujo cambios visibles como la nueva capa de animaciones “Liquid Glass”, revisiones del sistema de ventanas y otros retoques visuales que han expuesto interacciones inesperadas entre hardware y software.

Como resultado los usuarios notaron en sus celulares algunos problemas de rendimiento, batería y artefactos gráficos que Apple ha tenido que mitigar con rapidez con esta nueva actualización.



Sin embargo, Apple ha detallado que aunque el 26.0.1 es un parche urgente, no es la solución definitiva. Los equipos de Apple ya tienen iOS 26.1 en pruebas (beta) y no sería sorprendente ver nuevas actualizaciones puntuales (26.0.2, 26.0.3) en las próximas semanas conforme se vayan descubriendo y corrigiendo problemas residuales.

La recomendación para usuarios de iPhone es actualizar cuanto antes sus dispositivos, sobre todo si se usan iPhone 17 / 17 Pro / iPhone Air o si se notaron desconexiones o artefactos fotográficos. Tras instalar la actualización, verificar la conectividad Wi-Fi, Bluetooth y celular, probar la cámara en diferentes condiciones de luz y revisar que VoiceOver (si se usa) funcione correctamente. En caso de detectar algún fallo nuevo, el usuario deberá recoger registros y reportarlos a Apple vía Feedback Assistant o al soporte técnico para acelerar la investigación.

