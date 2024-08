Blue Archive zarpa hacia World of Warships con una oleada de contenido exclusivo en agosto

World of Warships, el reconocido MMO de batallas navales desarrollado por Wargaming, ha unido fuerzas con NEXON GAMES y NEXON Korea Corporation para lanzar una colaboración sin precedentes. Este agosto, los fanáticos de Blue Archive, el aclamado juego de rol táctico, podrán ver a sus personajes favoritos surcar los mares en World of Warships y World of Warships: Legends. La primera ola de este crossover está repleta de emocionantes contenidos que incluyen nuevos barcos premium, comandantes con voces en off, skins, parches y mucho más.

Zarpa con los héroes de Blue Archive

A partir del 5 de agosto en World of Warships: Legends y del 15 de agosto en World of Warships para PC, los jugadores podrán llevar su experiencia de juego a un nuevo nivel al comandar sus naves con los carismáticos personajes de Blue Archive. Entre los comandantes que se unirán a la batalla se encuentran Nonomi, Ayane, Hoshino, Shiroko y Serika, cada uno de ellos con voces en off exclusivas que aportarán un toque único a las batallas navales. Además, al seleccionar a estos comandantes, los jugadores disfrutarán de música de fondo inspirada en el mundo de Blue Archive, sumergiéndolos aún más en la experiencia.

Nuevos barcos premium inspirados en Blue Archive

Para conmemorar esta colaboración, World of Warships introduce tres nuevos barcos premium que los jugadores podrán pilotar por los siete mares. Estos barcos no solo destacan por su potencia y diseño, sino también por su vinculación con personajes icónicos de Blue Archive:

BA Tirpitz (Acorazado alemán): Inspirado en Izayoi Nonomi de Blue Archive, este acorazado combina la fuerza bruta con un diseño elegante que refleja la esencia del personaje.

BA Montana (Acorazado estadounidense): Basado en Takanashi Hoshino, este imponente buque ofrece una mezcla perfecta de resistencia y poderío en el campo de batalla.

BA Takahashi (Crucero japonés): Inspirado en Okusora Ayane, este crucero destaca por su agilidad y precisión, encarnando el espíritu estratégico de Blue Archive.

Cada uno de estos barcos ha sido meticulosamente diseñado para capturar la esencia de sus contrapartes de Blue Archive, ofreciendo a los jugadores una experiencia de juego inmersiva y temática.

Contenido adicional y recompensas exclusivas

Además de los nuevos comandantes y barcos, los jugadores podrán adquirir una variedad de nuevos contenidos temáticos de Blue Archive. Entre estos, se incluyen:

Cuatro nuevas banderas: Adornadas con los personajes más queridos de Blue Archive, perfectas para personalizar tus naves.

Un parche y un parche base: Con imágenes de personajes icónicos como Okusora Ayane, Izayoi Nonomi, Takanashi Hoshino y el Maestro Shiba.

Los jugadores tendrán tres nuevas naves premium que podrán timonear por los siete mares Imagen: cortesía Wargaming

Para hacer aún más emocionante esta colaboración, se lanzarán tres nuevos contenedores de Blue Archive por tiempo limitado. Estos contenedores estarán disponibles durante tres semanas, con un contenedor diferente cada semana. Al adquirirlos, los jugadores recibirán fichas de Blue Archive que les permitirán avanzar en una barra de progreso y desbloquear recompensas adicionales, como:

El parche del Maestro Shiba

La bandera conmemorativa del Maestro Shiba

La comandante Sunaookami Shiroko con 10 puntos de habilidad

La comandante Kuromi Serika con 10 puntos de habilidad

Consigue la victoria en las batallas del juego de anime Blue Archive Imagen: cortesía Wargaming

Navega hacia nuevas aventuras con Blue Archive y World of Warships

Esta colaboración entre World of Warships y Blue Archive no solo enriquece la experiencia de juego, sino que también celebra la unión de dos universos llenos de acción y estrategia. Ya sea que seas un veterano en las batallas navales o un fanático de Blue Archive, este crossover ofrece una oportunidad única de explorar el mar con tus personajes favoritos.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta histórica colaboración. World of Warships y Blue Archive te invitan a zarpar en una nueva aventura épica que estará disponible a partir del 5 y 15 de agosto.

