Vini Jr. llega a Fortnite y esto es lo que traerá su debut dentro del juego

Fortnite se ha convertido en mucho más que un battle royale. Con el paso de los años, el juego de Epic Games ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma donde conviven personajes del cine, la televisión, los cómics, la música y el deporte. Cada temporada amplía aún más ese universo con colaboraciones que conectan distintas comunidades alrededor del mundo.

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Dentro de ese proceso, el fútbol ha ocupado un lugar importante. Grandes estrellas del deporte han encontrado espacio dentro de la isla, permitiendo que millones de jugadores puedan llevar a sus atletas favoritos al campo de batalla digital.

La relación entre Fortnite y el deporte continúa creciendo gracias a nuevas alianzas que buscan acercar a los aficionados a algunas de las figuras más reconocidas de la actualidad. En los últimos años, el juego ha apostado por incorporar personalidades capaces de trascender más allá de sus disciplinas y conectar con audiencias globales.



Por eso, cada vez que una nueva estrella se suma a la Serie de Ídolos, la expectativa suele ser alta entre los seguidores. Más aún cuando se trata de uno de los futbolistas más populares del momento.



Y precisamente esa fue una de las novedades que Epic Games preparó para los jugadores esta semana.

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El futbolista brasileño Vinícius Júnior, conocido mundialmente como Vini Jr., hará oficialmente su debut en Fortnite como parte de la Serie de Ídolos. El contenido estará disponible en la tienda de objetos a partir del 10 de junio.

La llegada del jugador estará acompañada por varios objetos cosméticos inspirados en su estilo dentro y fuera de las canchas. Los jugadores podrán conseguir dos atuendos diferentes, accesorios temáticos y elementos de personalización diseñados especialmente para esta colaboración.

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Uno de ellos es el Atuendo Vini Jr., una apariencia que incorpora los colores verde y amarillo y que incluye algunos de los elementos característicos asociados al futbolista, junto con los tacos Nike Mercurial Vapor 17 Elite.

La colaboración también presenta el Atuendo Vini Estilo Urbano, una versión alternativa enfocada en la faceta más casual del jugador. Este diseño incorpora gafas de sol ajustables y también cuenta con los exclusivos tacos virtuales Nike Mercurial Vapor 17 Elite.

Además de los atuendos, los jugadores encontrarán el gesto “En la mira”, una animación inspirada en la celebración y actitud competitiva del futbolista.

El lote también incluirá las mochilas retro Brillo VJR, diseñadas para complementar ambos estilos, así como dos herramientas de recolección: los Picos de fútbol de Vini y el Delantero 7 de Vini.

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Sin embargo, la colaboración no se limitará únicamente a la tienda de objetos.

Epic Games también confirmó la realización de la Copa de Ídolos de Vini Jr., una competencia especial que comenzará el mismo 10 de junio y permitirá a los jugadores obtener recompensas antes de que los objetos lleguen oficialmente a la tienda.

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Los participantes podrán competir en diferentes modalidades, incluyendo Battle Royale en tríos, Cero Construcción en tríos y Recarga para móviles en solitario.

Los mejores jugadores de cada región tendrán la oportunidad de desbloquear anticipadamente el Lote de Vini Jr. completo o, dependiendo de su posición en la clasificación, el Atuendo Vini Estilo Urbano junto con el accesorio mochilero Brillo VJR.

La llegada de Vinícius Júnior amplía aún más la lista de deportistas que han pasado a formar parte del universo de Fortnite, una estrategia que continúa acercando figuras del mundo real a la experiencia del juego.

Con millones de seguidores alrededor del planeta y una presencia cada vez más fuerte dentro de la cultura popular, Vini Jr. se convierte en una de las incorporaciones deportivas más importantes de Fortnite durante este año. Ahora, los jugadores podrán llevar parte de su estilo y personalidad a cada partida, ya sea dentro de la isla principal o en los distintos modos competitivos disponibles en el juego.

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La colaboración estará disponible para todos los usuarios de Fortnite, título que actualmente puede jugarse en PC, consolas, dispositivos iOS y Android.

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