A Ricardo Roa, investigado por tráfico de influencias, le dieron licencia no remunerada en Ecopetrol

A Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, le aprobaron una licencia no remunerada, además de sus vacaciones. Así lo informó la junta directiva de la petrolera estatal y luego de que la USO, el sindicato más grande de la compañía, pidiera su renuncia.

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A través de un comunicado, la compañía señaló que Roa tendrá una licencia no remunerada: "Ecopetrol S.A. informa que la Junta Directiva, en su sesión del 6 de abril de 2026, decidió autorizar una licencia no remunerada, solicitada por el presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán, de conformidad con lo previsto en el numeral 3°, del artículo 23 de los Estatutos Sociales y la Matriz de Decisiones y Atribuciones".

Agregó Ecopetrol que "la licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, el presidente solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año".



¿Quién quedará a cargo de Ecopetrol?

"La Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, quien se desempeña", dijo la empresa.



sobre Juan Carlos Hurtado, Ecopetrol señaló que "fue Vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol y ha ejercido cargos ejecutivos orientados a la gestión y coordinación de recursos. Es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, máster en Administración de Negocios (MBA) internacionales de petróleo y gas. Cuenta con 28 años de experiencia en el sector, que incluye una amplia trayectoria en Ecopetrol y el desempeño de posiciones ejecutivas en la Transportadora de Gas Internacional (TGI)".



La junta directiva de Ecopetrol evaluaba si respaldaba a Roa para que continuara al frente de la empresa -en la que ha estado desde abril de 2023-, si le pedía una licencia temporal o si lo apartaba del cargo definitivamente.



¿Por qué investigan a Ricardo Roa?

La Fiscalía General de la Nación lo imputó por tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

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La imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una audiencia virtual en la que Roa, quien compareció acompañado de su defensa, no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Según la Fiscalía, Roa puede haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera. La investigación señala que, al parecer, la presunta influencia tiene que ver con decisiones y oportunidades de negocio en Hocol, una filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.

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El caso se centra en la compraventa de un apartamento en Bogotá que pertenecía a la empresa Princeton International Holding, vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. Para la Fiscalía, Mancera supuestamente actuó como intermediario y garante del pago en cuotas del inmueble, cuyo valor rondó los 1.800 millones de pesos.

En medio de esta denuncia, se conoció el testimonio de Johny Giraldo, quien remodeló el inmueble. El hombre, que ya declaró en la Fiscalía, le reveló a Daniel Coronell que recibió por lo menos 2.000 millones de pesos en efectivo “en una finca en Rionegro, Antioquia, (de manos de) el señor Ballesteros”. Se trataría, según Coronell, de "Hernando Ballesteros Traslaviña, un hombre de confianza del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y además vinculado afectivamente con una fiscal de alta jerarquía".

Las autoridades investigan si tras esa operación inmobiliaria empresas vinculadas a Mancera fueron favorecidas con contratos o negocios relacionados con Ecopetrol o sus filiales. Roa ha negado irregularidades y sostiene que la compra del inmueble se realizó con recursos propios y dentro de la legalidad. Antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cargo por el que también fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber violado los topes financieros de dicha campaña.

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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE