A turistas en Cartagena iban a cobrarles más de $6 millones por un pedido: ¿qué ordenaron?

En los últimos días se conoció sobre un nuevo y polémico caso contra turistas en Cartagena. Pese a que las autoridades de La Heroica continúan trabajando para evitar el abuso en los cobros a turistas por parte de algunos comerciantes, todo parece indicar que esta situación sigue afectando a algunos visitantes de una de las ciudades más emblemáticas del país.

Esta vez, un grupo de tres viajeros fue víctima de otro caso de cobros abusivos. Todo se conoció cuando varios hombres, quienes serían operadores turísticos, llegaron al hotel de estas personas para exigirles un pago de $ 6.500.000 por un polémico pedido. Este hecho llamó la atención de las autoridades, las cuales tras conocer el caso mediante el chatbot Titán Chat, llegaron al punto para conocer las circunstancias de lo que estaba sucediendo.

Al llegar a aquel famoso hotel en el que se encontraban los cobradores, se inició un diálogo entre los dos actores involucrados en tan polémico cobro. Por un lado, los turistas comentaron que se habían negado a pagar dicha suma de dinero porque, inicialmente, les habían cobrado cerca de 12 millones de pesos (casi 3.000 dólares) tras haber pedido comida y cocteles; afortunadamente, la tarjeta con la que iban a pagar fue declinada ante tan alto cobro, lo que motivó a que el grupo de operadores turísticos llegaran al hotel a solicitar nuevamente la transacción.

"Si dos personas se tomaron todo esto, son las personas que más toman licor en todo el planeta", dijo uno de los integrantes del equipo distrital que acudió al punto para mediar la situación, al revisar la cuenta que les cobraron a estas personas. Finalmente, y tras la intervención, los turistas pagaron un valor mucho más bajo que el que les cobraron inicialmente, cancelando así una suma de dos millones de pesos.

"Primero, pasaron la tarjeta por 3.000 dólares, casi 12 millones de pesos, que afortunadamente se rechazó, lo que hizo el banco por seguridad. Como no quisieron pagar porque estaban siendo cobrado de forma injusta, los persiguieron hasta su hotel, allá empezaron a cobrarles otra cuenta de 6 millones de pesos. Llegamos al punto con la Policía, quien medió la situación, y se logró poner orden a este caso. De esta forma el turista pudo pagar lo justo y no hubo ningún inconveniente", dio a conocer Jaime Hernández, director de Distriseguridad de Cartagena.



¿Qué pidieron los turistas?

El pedido de los turistas, acorde con la información que citaron las autoridades, fue de tres comidas, dos cocteles y el alquiler de dos objetos: un parlante y una narguile. Presuntamente, los hombres que acudieron al hotel para hacer el respectivo cobro se encontraban intimidando a los turistas afectados. Esto, unido con las altas sumas que exigían los vendedores, condujo a que se hiciera el respectivo reporte en Titán Chat.



¿Qué es Titán Chat?

Titán Chat es un chatbot, a través del número de Whatsapp 304 2511127, que permite a los cartageneros o visitantes de la ciudad "compartir evidencias y reportar actividades que promuevan la seguridad y la convivencia ciudadana", según información de la Alcaldía de Cartagena de Indias.



¿Cómo funciona?

Mediante WhatsApp, y escribiendo al número 304 2511127, los ciudadanos que requieran de ayuda por presuntos cobros excesivos o tarifas equivocadas pueden:



Hacer la consulta del cuadrante de Policía más cercano para saber qué autoridad está más próxima en caso de emergencias.

Acceder y verificar información sobre precios justos de servicios en la ciudad, con el objetivo de que se pueda fomentar la transparencia y el bienestar económico.

Hacer el respectivo reporte de situaciones de inseguridad o que afecten la convivencia pacífica, teniendo así la plena certeza de que los datos e información suministrados serán recibidos directamente por las autoridades competentes.

Enviar evidencias de actividades que promuevan entornos seguros, acumulando puntos que podrán ser canjeados por recompensas.

