Las hipótesis detrás de accidente de tránsito entre tractocamión y ambulancia en vía a Medellín

La Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Antioquia dio a conocer sobre una accidente que dejó dos lesionados. El evento se produjo en la tarde del lunes 3 de noviembre en el municipio de Barbosa, en el sector Matasanos.

El accidente de tránsito tuvo lugar en la ruta 2510, kilómetro 27, a las 2:30 p. m. El primer vehículo involucrado fue un tractocamión, marca Kenworth, el cual cubría la ruta Medellín-Santa Rosa de Osos. El conductor de este vehículo resultó ileso tras el choque.

¿Cómo fue el accidente de tránsito entre tractocamión y ambulancia en vía a Medellín?

El segundo vehículo involucrado era una ambulancia del Hospital San Juan de Dios de Santa Rosa de Osos, tipo camioneta de servicio oficial y de marca Chevrolet. Este vehículo se movilizaba en el sentido contrario que el tractocamión. "Se desplazaba con paciente con remisión médica, quien resulta ileso y el conductor de sexo masculino sale ileso", según se lee en el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte.



Se reportó que dos acompañantes resultaron heridos, el primero un hombre que presenta traumatismo craneoencefálico leve y la segunda una mujer que presentó un trauma cervical tras el choque. En cuanto a las hipótesis de las autoridades, se cree que el tractocamión invadió el carril en sentido contrario por donde se movilizaba la ambulancia. La otra teoría es que la ambulancia no tuvo la suficiente precaución ante las actuaciones de los demás actores viales.



