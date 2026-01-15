Antonio García, jefe del Eln, dijo a AFP que apoyaría unión de grupos ilegales

El comandante de la guerrilla del Eln (Ejército de Liberación Nacional), alias Antonio García, aseguró a la AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas.

Alias Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de las extintas FARC y el rebelde más buscado del país, planteó la semana pasada una cumbre de comandantes de grupos ilegales para enfrentar a Washington, en medio de la turbulencia en la región tras el arresto del venezolano Nicolás Maduro. (Lea también: Secuestran a cinco policías en Tibú, Norte de Santander: vestían de civil y regresaban de permiso)

Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.



Tras la caída de Maduro en medio de un ataque estadounidense el 3 de enero, Trump afirmó que le parecía "bien" realizar una operación militar en Colombia.



Inicialmente, el presidente Gustavo Petro rechazó las insinuaciones de su homólogo y después bajó el tono tras sostener una llamada telefónica con el estadounidense, quien lo invitó a la Casa Blanca para una reunión prevista para el 3 de febrero.



El Gobierno colombiano aseguró que Petro y Trump se comprometieron a realizar "acciones conjuntas" contra el ELN en la frontera con Venezuela.

Interrogado sobre una posible confrontación con Estados Unidos, Antonio García aseguró que su agrupación "hace lo que tiene que hacer en cada momento de la lucha".



Grupos armados colombianos que estarían en Venezuela

Comandantes de dichos grupos al parecer estarían regresando a Colombia tras la operación militar de Estados Unidos, aseguró una fuente de las fuerzas de Colombia a la agenci de noticias citada. (Lea también: Los vínculos de altos mandos del régimen venezolano con el Eln y disidencias de las Farc)

Bogotá sospecha que jefes de poderosas organizaciones criminales como el ELN y algunas facciones disidentes viven del otro lado de la frontera.

Centros de estudio sobre el conflicto y organizaciones como Human Rights Watch sostienen que grupos armados como la guerrilla operan en Venezuela con conocimiento de las autoridades y que incluso han contado con su respaldo en zonas fronterizas. Maduro siempre negó esas afirmaciones.

El gobierno de Gustavo Petro supone que en Venezuela podrían estar los líderes de esa guerrilla.

Se sospecha que Antonio García cruzó la frontera, así como el disidente Iván Márquez, que después de firmar la paz en 2016 formó su propia organización alzada en armas.

Cuando el exmandatario venezolano fue enviado a Nueva York para responder ante la justicia, Bogotá emitió una alerta sobre posibles atentados. Luego desplegó unos 30.000 militares para garantizar el orden en la frontera de más de 2.200 kilómetros.

AFP