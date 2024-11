El particular modus operandi de un ladrón en Bogotá: abraza, golpea y toma fotos a mujeres

La delincuencia parece ser el pan de cada día en Bogotá. Esta vez, la comunidad del barrio Luján, en la localidad de Engativá, dice estar asustada debido a que un ladrón no solo tiene azotadas a las mujeres de la zona, sino que también las agrede y toma fotografías.

Las víctimas le contaron al Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo que el ladrón se acerca a ellas, las amenaza, golpea y roba.

¿Por qué les toma fotos a sus víctimas?

No contento con agredirlas, este ladrón las intimida tomándoles fotos para advertirles que conoce dónde viven y cuáles son sus lugares de trabajo, esto con el fin de evitar que ellas denuncien.

Una de las víctimas narró que fue abordada por el sujeto cuando regresaba a su casa. Ella no solo temió por su integridad, sino también por la de su hija, quien iba acompañándola.

“Sentí que alguien me abrazó del cuello, me empezó a amenazar diciéndome que le diera la plata, que le diera el celular", narró una de las víctimas - Noticias Caracol

Cuando la atacó, esta mujer se encontraba abriendo la puerta de su casa. El delincuente la agarró por el cuello mientras la amenazaba y le pedía que le entregara todas las pertenencias, incluidos su celular y dinero. Además, como en los anteriores casos, la sujetó del cabello y le tomó una foto tanto a ella como a la pequeña que la acompañaba.

“Sentí que alguien me abrazó del cuello, me empezó a amenazar diciéndome que le diera la plata, que le diera el celular. Me jaló el pelo y me dijo que ya sabía dónde vivía, que me iba a matar. Luego me tomó una foto a mí y a mi hija, y salió corriendo hacia la esquina. Yo empecé a gritar, pero ya se había marchado”, relató la angustiada madre.

¿Cómo es este ladrón que ataca a mujeres en Engativá?

La víctima contó: "Es moreno, de pelo negro, bajo, es de contextura gruesa. Está vestido con camiseta blanca y un pantalón de sudadera gris". Al parecer, siempre viste con estas prendas cuando va a atacar a las mujeres del noroccidente de la capital colombiana.

Debido a que este ladrón toma fotos de las víctimas, ellas temen volver a salir. Les piden a las autoridades que intensifiquen su presencia en la zona para que den con el criminal, esto antes de que provoque una tragedia.

