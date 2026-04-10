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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Registran video de accidente de tránsito en frente de Embajada de EE. UU. en Bogotá: dos fallecidos

Registran video de accidente de tránsito en frente de Embajada de EE. UU. en Bogotá: dos fallecidos

Las autoridades de tránsito de Bogotá reportaron un grave accidente de tránsito en la carrera 50, en cercanías de la avenida El Dorado y la avenida La Esperanza, justo en frente de la Embajada de Estados Unidos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Registran video de accidente de tránsito en frente de Embajada de EE. UU. en Bogotá: dos fallecidos

En la mañana de este viernes se reportó un grave accidente de tránsito en la carrera 50, entre la avenida La Esperanza y la avenida El Dorado, justo en frente de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El hecho fue reportado por las autoridades de tránsito, quienes respondieron a la emergencia y encontraron a un motociclista y a un ciclista en estado grave. Las dos personas fallecieron tras el siniestro vial.

¿Qué se sabe del grave accidente de tránsito?

El periodista Nicolás Rodríguez de Blu Radio obtuvo un video de cámara de seguridad en el que se ve el impactante accidente de tránsito en la carrera 50. Este hecho se dio en el sentido norte-sur. Las autoridades confirmaron que un hombre de 28 años que iba en una motocicleta arrolló a una persona aproximadamente de unos 58 años que iba pasando con su bicicleta por este corredor vial.

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El accidente ocurrió la motocicleta iba bajando por el puente, que venía además a una velocidad considerable. El hombre de 28 años trató de esquivar al ciclista pero lo arrolló. El motociclista, que era un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, murió en el sitio, a poca distancia de su lugar de trabajo. La persona que iba en la bicicleta recibió atención por parte del persona de una ambulancia que llegó a la escena y alcanzó a ser trasladado a la Clínica Colombia; sin embargo, confirmaron que en medio de ese traslado falleció por causa de las heridas.

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El levantamiento del cuerpo del motociclista duró aproximadamente una hora. Llegó el CTI de la Fiscalía, llegaron algunos compañeros de la Fiscalía también para reconocer el cuerpo de esta persona. De acuerdo con información compartida por Blu Radio, por el peso de la motocicleta resultó, el hombre quedó muy afectado en el cuerpo y por eso falleció en el sitio.

El accidente de tránsito fue reportado por Bogotá Tránsito, cuenta adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre las 6:25 de la mañana de este viernes 10 de abril. Durante las labores de las autoridades se cerró el paso sobre el costado del corredor vial en donde se dio el siniestro. A las 8:40 a. m. indicaron el final de las actividades investigativas y de levantamiento del cuerpo del motociclista.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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