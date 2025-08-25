Alcalde de Cartagena habló de joven que apareció después de dos meses: "Regresó por voluntad propia"

Después de más de dos meses de incertidumbre y una intensa búsqueda, las autoridades de Cartagena confirmaron la aparición con vida de Ana Gabriela Posso Jiménez, la joven de 18 años estudiante de Química en la Universidad de Cartagena que estaba desaparecida desde el pasado 16 de junio. La noticia ha generado múltiples reacciones, entre ellas la del alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, quien este lunes 25 de junio entregó declaraciones a medios de comunicación locales sobre el caso.

El mandatario local fue enfático en señalar que la desaparición no estuvo relacionada con organizaciones criminales, sino que se trató de una decisión personal de la joven. “Así como se fue con su propia decisión, así volvió la ciudad", manifestó Turbay.

De acuerdo con el alcalde, este tipo de situaciones responden con frecuencia a conflictos familiares o decisiones individuales. “La gran mayoría de los casos son personas que toman la decisión de no estar en sus casas, de que tienen inconvenientes familiares, que no queremos que pasen, de que hay dificultades por cualquier tipo, de que se van a buscar futuro en otro lado. Entonces, ese es un claro ejemplo de que no todo lo que lo que se dice termina siendo realidad. En este caso, me alegra mucho que ella haya vuelto, ella estudia en la ciudad de Cartagena y ojalá pueda retomar su vida sin ningún tipo de inconveniente, pero ella se fue por voluntad propia y volvió por voluntad propia”, expresó el mandatario.



Asimismo, Turbay descartó cualquier hipótesis relacionada con trata de personas o redes criminales. “No hubo generación criminal, ahí no hubo mafias, ahí no hubo trata de personas, no hubo nada. Fue su decisión y por eso es una invitación a que ese tipo de información se pueda manejar como lo que es”, concluyó el alcalde de Cartagena.



Lo que se sabe de la aparición de Ana Gabriela Posso

Según informó la Sijín de la Policía a El Universal, Posso se desplazó por dos ciudades de Colombia y llegó incluso a Brasil antes de retornar a Cartagena. “Logramos establecer que estuvo en dos puntos diferentes dentro del país y en Brasil. Posteriormente, llegó a Cartagena y ella misma decidió hacer contacto con nosotros, al darse cuenta de que la seguíamos buscando”, explicó un vocero de la institución.

El reporte de las autoridades indica que, tras conocerse la denuncia de su desaparición, se activaron los protocolos de búsqueda. “Tras conocerse la denuncia se activaron los mecanismos y protocolos de búsqueda como lo son las solicitudes videográficas (grabaciones de cámaras de seguridad), entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo, entre otros; interceptación de llamadas de celulares y revisión de distintas base de datos”, señaló un vocero de la entidad al medio mencionado.

Se precisó que las investigaciones permitieron rastrear sus movimientos dentro de Colombia, donde, según el encargado de las indagaciones, fueron "más frecuente en rastreo". De su paso en el país suramericano, se aclaró que "no encontramos en la investigación que en realidad haya estado en Brasil, como ella contó”, explicaron.

Aunque se mantenía bajo reserva, las autoridades confirmaron que semanas después de su desaparición, la joven logró comunicarse con un familiar y afirmó estar en Brasil, sin dar mayores detalles. Posteriormente, según la Sijín, estableció contacto con un docente de la Universidad de Cartagena, lo que facilitó su encuentro con la Policía en la ciudad. “Se logró ese contacto telefónico y fue así como la joven tomó la decisión de presentarse ante nosotros para confirmar su aparición viva”, señaló la institución a El Universal.

La desaparición de Ana Gabriela Posso fue reportada oficialmente el 16 de junio en el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal, fecha en la que tuvo la última comunicación con su familia. Según informó su primo Andrés a El Tiempo, ese día la joven realizó varias llamadas y hasta una videollamada con una de sus tías.

Durante esas últimas conversaciones, Ana Gabriela transmitió tranquilidad a sus allegados. De hecho, en la la comunicación con su familiar, quien vive en Barranquilla, Ana Gabriela le comentó que "estaba muy alegre". Sin demostrar ningún signo de preocupación, aseguró que le "estaba yendo bien en la universidad y que le estaba yendo bien en el trabajo".

La situación cambió a partir del 17 de junio, cuando su padre, Edgar Rafael Posso Muñoz, dejó de recibir respuesta a los mensajes que le enviaba. “Los mensajes le llegaron, los vio, pero no respondió”, recordó el primo de la joven en entrevista con el diario citado.

La familia inició entonces una búsqueda desesperada. Edgar viajó desde Barranquilla hasta Cartagena para poner la denuncia y contactar a la universidad, al restaurante donde trabajaba su hija y a conocidos cercanos. Según detalló su primo, los arrendatarios del apartamento donde vivía Ana Gabriela informaron que “se había ido” y que pensaban que su familia estaba al tanto.

La preocupación aumentó cuando al ingresar a su habitación encontraron pertenencias personales. La preocupación aumentó al momento de entrar a la habitación de Ana Gabriela y notar que había dejado "la mitad de la ropa".

El caso de Posso se sumó a la lista de mujeres desaparecidas en Cartagena en los últimos meses, lo que había encendido las alarmas entre la ciudadanía. De hecho, su desaparición se enmarcó en el mismo periodo en que se perdió el rastro de Tatiana Hernández, estudiante universitaria de Bogotá, vista por última vez en abril en inmediaciones de la avenida Santander.

Tras su reaparición, la Universidad de Cartagena le ofreció apoyo para retomar sus clases y continuar con sus estudios. Sin embargo, según la Policía, la joven ha decidido no entregar más detalles sobre las circunstancias de su ausencia. “El caso permanece bajo investigación para saber qué pasó con ella en realidad, pero la joven no ha querido entregar más detalles”, señaló la Sijín a El Universal.

