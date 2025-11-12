En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aparece video de temeraria maniobra de conductor linchado por motociclistas en Bogotá

Aparece video de temeraria maniobra de conductor linchado por motociclistas en Bogotá

Las imágenes evidencian cómo estaba manejando el conductor del campero antes de ser agredido en el barrio Nueva Castilla.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Conductor linchado por motociclistas en Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad