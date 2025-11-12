Aparece video de temeraria maniobra de conductor linchado por motociclistas en Bogotá

Nuevos videos conocidos por Noticias Caracol muestran la manera brutal como un grupo de motociclistas atacó a Mauricio Cendales Parra, conductor de un campero de color azul quien falleció luego de ser linchado por esas personas. Los hechos ocurrieron en la noche de este 11 de noviembre en el barrio Nueva Castilla, de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde agredieron a este hombre hasta que la Policía logró intervenir.

De acuerdo con las versiones sobre el caso, la situación se inició en la avenida 68 con avenida Las Américas. En ese punto, el conductor del campero, de color azul, se accidentó con un motociclista. Al parecer, Cendales dio reversa, atropellando a otros moteros que estaban en la zona e incluso chocó con un patrullero de la Policía que estaba en una moto de la institución.



El coronel Álvaro Mora, comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que esa persona venía realizando maniobras peligrosas por la vía. “Aproximadamente 200 personas persiguieron a una persona que se desplazaba en un vehículo tipo campero de color azul, quien venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, dijo.

En videos publicados por testigos de los hechos se muestra cómo el conductor del campero hace maniobras temerarias en la vía, conduciendo en círculos y chocando a quienes están por la zona.

Señalan a conductor de campero de manejar en estado de embriaguez

La alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín, señaló que Cendales amenazó la “vida e integridad” de las personas en la avenida de Las Américas. Manifestó que, al parecer, el conductor del campero estaba manejando en estado de embriaguez, situación que será cotejada por exámenes que se le realicen al hoy fallecido.

“La ciudadanía que venía siguiéndolo desde Las Américas genera esa justicia por mano propia y ocasiona la muerte del ciudadano”, señaló Marín. Según la alcaldesa de Kennedy, se trata de un caso de intolerancia, pero también de irresponsabilidad. “Eviten conducir en estado de alicoramiento por las vías”, indicó.

En el barrio Nueva Castilla, donde ocurrió la agresión a Cendales, se ven elementos contundentes, como piedras, con los cuales fue atacada la persona que falleció. La Policía detalló que se intentó detener la agresión y proteger a la persona, trasladándola a la Clínica del Occidente, también en la localidad de Kennedy, donde murió por la gravedad de las heridas.

Investigadores de la Policía adelantan pesquisas en el barrio para revisar cámaras de seguridad que puedan determinar qué personas participaron en la golpiza a Cendales.

