Así se ve el túnel que conectará la avenida de las Américas y la 68 para TransMilenio

La transformación de la movilidad en Bogotá avanza con los progresos en el sector de la Avenida 68. Según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el deprimido que servirá como una vía de conexión para el sistema TransMilenio entre la Avenida de las Américas y la Avenida 68 ya supera el 79% de su ejecución.



“Este deprimido es bidireccional y es para TransMilenio. Tiene 480 metros de largo y ya tenemos más de 300 metros terminados, esperamos que a finales de febrero se conecten los dos extremos", mencionó el director del IDU, Orlando Molano en un comunicado oficial de la entidad. Este avance representa un cambio significativo en la obra, ya que a inicios de 2024, de acuerdo con Molano, el túnel apenas registraba un 13% de avance, mientras que bajo la administración actual ha logrado llegar "cerca del 80 %”.

@IDUBogota

¿Cómo se encuentran los avances de la obra?

En términos técnicos, la estructura ya cuenta con la totalidad de sus cimientos y muros de contención terminados, por lo que la labor de los trabajadores se centran en la "construcción de las vigas superiores y en las excavaciones de primer y segundo nivel", faltando solo 100 metros para que el tramo que viene por las Américas se encuentre con el de la Avenida 68, permitiendo así la futura circulación de los buses.

“El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido que aceleremos este tramo para tener una ciudad más conectada y más moderna. Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de todos los bogotanos”, mencionó el director del IDU.



@IDUBogota

Obras clave transformarán la movilidad en Bogotá en 2026

Bogotá atraviesa una etapa de transición hacia una infraestructura más moderna y sostenible. Para el 2026, la ciudad tiene prevista la entrega de catorce proyectos de movilidad que buscan aliviar la congestión y mejorar la conectividad en puntos críticos. Entre las noticias más relevantes para la ciudadanía se encuentra el aval definitivo para la segunda fase de ampliación de la Autopista Norte, una obra que ha logrado destrabarse tras años de planeación y que impactará positivamente a cerca de seis millones de personas.

Según información compartida por Noticias Caracol, la intervención en esta importante vía cubrirá el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. Un aspecto innovador de este proyecto es su robusto enfoque ambiental: para proteger los ecosistemas de los humedales Torca y Guaimaral, se planea elevar la vía entre cuatro y cinco metros. Esta solución técnica, similar a un viaducto sobre terraplenes, permitirá recuperar la conectividad hídrica y el paso de fauna, proyectando además una reducción en los tiempos de viaje de aproximadamente 45 minutos.

Otro de los pilares fundamentales de esta transformación para 2026 es el TransMiCable de San Cristóbal, cuya entrada en operación beneficiará a más de 400.000 habitantes del suroriente de la ciudad. Este sistema de transporte contará con 144 cabinas, cada una con capacidad para diez pasajeros, y facilitará el acceso a través de un puente de conexión desde el Portal 20 de Julio. Asimismo, en el norte, se destaca la construcción del puente de la calle 153 con Autopista Norte; una estructura de 363 metros de longitud que integrará tres carriles vehiculares y espacios generosos para peatones y ciclistas, favoreciendo a los residentes de las localidades de Suba y Usaquén.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL