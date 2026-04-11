Atleta paralímpica en Bogotá que habría sido arrastrada por bus del Sitp: quedó en UCI

La deportista paralímpica Valentina Palacio Acosta está en una unidad de cuidados intensivos después de haber terminado involucrada en un grave accidente con un bus Sitp en Bogotá, del que se había bajado solo segundos antes del siniestro. Mientras la atleta de alto rendimiento avanza en su recuperación, su familia exige respuestas por “una negligencia que casi le cuesta a vida” a la bogotana. TransMilenio se pronunció sobre el caso.



¿Quién es Valentina Palacio? Un poco de su trayectoria

Valentina Palacio es una deportista de alto rendimiento que se desempeña en disciplinas como atletismo y cuenta con una amplia trayectoria como representante de Bogotá y el país. En esta temporada, relata su hermana, se encontraba enfocada para prepararse para las clasificatorias de los Juegos Paralímpicos que habrá 2027. Actualmente, la atleta está afiliada a la Liga de Bogotá. Su historia ha estado marcada por la resiliencia, asegura Hereuse en su denuncia, pues su hermana ha tenido que someterse a más de 30 cirugías en su vida.

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Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando la joven deportista había salido a entrenar. La hermana de Palacio, identificada en redes sociales como ‘Eri Heureuse’, explica que su familiar decidió movilizarse por la ciudad como “un acto de independencia”. Una vez finalizó su rutina, Palacio se dispuso a volver a su casa. Para eso, tomó un bus de la ruta K306 que tiene como destino la Zona Franca.



¿Cómo ocurrió el accidente?

La hermana de Palacio asegura que los pasajeros percibieron que el conductor del bus zonal del sistema TransMilenio estaba conduciendo “a gran velocidad y con mala actitud”. Cuando la deportista llegó a la parada donde debía bajarse, solicitó colaboración del funcionario del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), tal como lo establece el protocolo. Para este punto, tanto para la víctima como los pasajeros señalaron, según Heureuse, que el conductor hizo la tarea de “mala gana y con afán”.

“No entendemos cómo, pero mi hermana terminó debajo del Sitp en su silla de ruedas. Eso significa que cuando e sleñor arrancó arrastró a mi hermana por más de 15 metros”, señaló la bogotana en la denuncia. La mujer ahora asegura que su familiar quedó viva de milagro porque la silla de ruedas fue la que evitó que el bus le pasara por encima. “Hoy está en UCI y agradecemos que esté viva”.



Ahora la familia de Palacios cuestiona muchas cosas en el proceso. Piden conocer quién va a responder por este episodio y exigen saber cuáles son las garantías que tienen las personas con movilidad reducida para moverse por la ciudad de forma segura. “¿En qué sociedad estamos para que movilizarse independientemente se convierta un riesgo para la vida?”, pregunta la mujer.



La denunciante asegura que un abogado se acercó a la familia para ofrecer un millón y medio de pesos para conciliar. ”Por Dios, es que ninguna vida tiene precio y transportar es una responsabilidad enorme. No puede ser que el afán, el mal humor o la falta de empatía comprometan la seguridad de las personas”. En esa línea, la mujer como toda su familia exigen respeto, responsabilidad y respuestas por parte de entidades como TransMilenio y el Distrito.



TransMilenio se pronuncia

La empresa TransMilenio lamentó el accidente de Palacio y manifestó que, tan pronto fue reportado el hecho, se activaron los protocolos y llegaron representantes del concesionario MUEVE FONTIBÓN, a quienes pertenece el bus. La empresa declaró que también activó por su parte los mecanismos de control y seguimiento, estableciendo comunicación directa con el concesionario para verificar y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones⁠.



Por el momento, el concesionario mantiene comunicación constante con la madre de la víctima. La empresa de transporte manifestó que, por su parte, estará presto a colaborar con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro. Además se comprometió con continuar reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad de todos los actores viales.

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María Paula Rodríguez Rozo

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