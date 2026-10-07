TransMilenio suspendió servicio en siete estaciones por protestas hacia Soacha

La movilidad entre Bogotá y Soacha registró nuevas complicaciones este miércoles debido a una jornada de manifestaciones en la autopista Sur, situación que obligó a suspender la operación en varias estaciones de TransMilenio y generó afectaciones para miles de usuarios que se desplazan por este corredor. De acuerdo con reportes del sistema de transporte y de autoridades de movilidad, las protestas se concentraron en el sector de Terreros, en Soacha, donde integrantes del gremio de bicitaxistas realizaron bloqueos sobre la autopista Sur. Como consecuencia, TransMilenio tuvo que modificar de manera temporal su operación en la troncal que conecta a Bogotá con el municipio vecino.



Protestas en Soacha obligan al cierre de cinco estaciones de TransMilenio

La situación derivó en el cierre temporal de cinco estaciones del sistema. Según la información oficial divulgada durante la emergencia, dejaron de prestar servicio las estaciones San Mateo-ARM, Terreros-Hospital Cardiovascular, La Despensa, León XIII y Bosa. Además, fue suspendida la ruta alimentadora circular de San Mateo mientras persistían las condiciones que impedían una operación segura. TransMilenio también informó que los servicios troncales con destino a Soacha tuvieron que realizar retornos en el Portal Sur-JFK Coop. Financiera, por lo que los pasajeros que se dirigían hacia ese municipio tuvieron que buscar alternativas de desplazamiento o ajustar sus recorridos habituales.

⏰ #TMAhora (2:07 p. m.)#Actualización



📍 Terreros - Hospital C.V.:



⛔️ A la hora continúa suspendido el servicio en las estaciones San Mateo - ARM, Terreros - Hospital C.V., La Despensa, León XIII y Bosa.



Se mantienen retornos de servicios troncales en Portal Sur - JFK Coop… pic.twitter.com/0IF8TeUaLW — TransMilenio (@TransMilenio) October 7, 2026

Las protestas se originaron tras operativos adelantados por las autoridades locales contra varios bicitaxis que, según la Alcaldía de Soacha, incumplían las condiciones exigidas por la normativa vigente. El gobierno municipal señaló que durante las acciones de control fueron inmovilizados alrededor de 20 vehículos, hecho que desencadenó las manifestaciones y los bloqueos en ese importante corredor vial. Los efectos no se limitaron al transporte masivo. La Secretaría de Movilidad reportó afectaciones tanto en los carriles exclusivos de TransMilenio como en los carriles mixtos de la autopista Sur, una de las principales vías de acceso y salida de Bogotá. Conductores particulares y usuarios del transporte público enfrentaron retrasos y congestión vehicular en varios puntos del corredor.

#SOACHA. Se presentan alteraciones del orden público en la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros. Según nos informan, la situación se debe a controles operativos de las autoridades contra los bicitaxistas que trabajan en la zona. Transite con precaución y busque vías… pic.twitter.com/SvOYIWDne8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 7, 2026

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En la zona hicieron presencia unidades de la Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden para atender la situación y buscar una salida que permitiera restablecer la movilidad. Mientras tanto, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cambios en la operación del sistema.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL