Caso Jaime Esteban Moreno: cuestionamiento del juez a fiscal que imputó a primer capturado

En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, primer capturado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, la fiscal del caso tuvo problemas para comunicarse, pues se le notó nerviosa durante la diligencia, se le cortaba la voz y cometió algunos errores, por lo que el juez de control de garantías intervino, le hizo un llamado a la calma e incluso le dijo que, si era necesario, se tomara un receso para llevar a cabo nuevamente la imputación por homicidio agravado en contra del señalado asesino, quien negó su responsabilidad.

La fiscal Heidy Milena Ruiz dijo en plena audiencia que iba a imputar por segunda vez los cargos en contra de Juan Carlos Suárez, a lo que el juez respondió lo siguiente: “Usted no puede realizar de nuevo la imputación porque la imputación es una sola. Lo que puede, eventualmente, es hacer la aclaración para explicarla de la mejor manera posible”.

Agregó el juez que la fiscal “puede hacer una síntesis de los elementos de la imputación para hacer una aclaración y que queden claros todos los elementos que usted ya dijo”.



Silencio incómodo en audiencia por caso Jaime Esteban Moreno

En otra parte de la audiencia, el juez le preguntó a la fiscal si ya se conocía el móvil fútil o razón insignificante que impulsó a Juan Carlos Suárez a quitarle la vida a Jaime Esteban Moreno. A la pregunta del juez, la fiscal Ruiz respondió que el acto “fue desproporcionado, insignificante y desconocido”. De nuevo, el juez preguntó “¿cuál es el móvil en este caso, señora fiscal?” y después hubo silencio durante varios segundos.



Tras el silencio en la audiencia, el juez le insistió a la fiscal responder a la pregunta, a lo que ella dijo: “Señoría, independiente al motivo por el cual se haya realizado esta conducta, pues existe una desproporción y pues este hecho o este actuar fue el que provocó la muerte de la víctima”.



Finalmente, la fiscal del caso modificó la imputación y quitó uno de los agravantes del abyecto o fútil que decía que los victimarios habrían actuado con sevicia sobre la víctima y quedó el delito de homicidio con agravación, en donde se purga una pena de 40 a 50 años de prisión.

“Esta delegada procederá a realizar una modificación de la imputación, la cual daré señalamiento y la cual quedaría así: La Fiscalía le imputa al señor Juan Carlos Ortiz Suárez el delito colocando a la víctima en situación de indefensión”, manifestó la fiscal.

La diligencia, llevada a cabo este miércoles, quedó aplazada para el jueves a las 9:00 de la mañana.

