Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Caso Jaime Esteban Moreno: cuestionamiento del juez a fiscal que imputó a primer capturado

Caso Jaime Esteban Moreno: cuestionamiento del juez a fiscal que imputó a primer capturado

Durante la audiencia, la fiscal del caso se notó nerviosa e incluso el juez le solicitó que se tomara unos minutos de receso para poder volver a realizar la imputación de cargos contra Juan Arlos Suárez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de nov, 2025
Caso Jaime Esteban Moreno: cuestionamiento del juez a fiscal que imputó a primer capturado

