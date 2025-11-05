Delito que le imputó la Fiscalía a presunto asesino de Jaime Esteban Morales: las pruebas que tiene

Desde las 9 a. m. de este miércoles 5 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer y único capturado hasta el momento por el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la universidad de Los Andes, quien falleció en medio de una golpiza tras una fiesta de Halloween la madrugada del pasado 31 de octubre. La Fiscalía General de la Nación anunció en medio de la diligencia judicial que se imputará al procesado con el delito de homicidio con circunstancias de agravación, solicitando una pena de 480 a 600 meses de prisión.

Esta se convierte en la primera imputación por la muerte del joven de 20 años, cuya muerte se dio producto de un trauma craneoencefálico severo causado por múltiples golpes, patadas y empujones de los que fue víctima por parte de dos sujetos, identificados como Ricardo González, fugitivo de la justicia, y Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, egresado de la Universidad de los Andes, quien fue capturado en flagrancia horas después de los hechos.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.