BOGOTÁ  / Delito que le imputó la Fiscalía a presunto asesino de Jaime Esteban Morales: las pruebas que tiene

Delito que le imputó la Fiscalía a presunto asesino de Jaime Esteban Morales: las pruebas que tiene

La Fiscalía General de la Nación entregó, en la audiencia de este miércoles 5 de noviembre, las primeras pruebas contra Juan Carlos Suárez, capturado por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien falleció tras una brutal golpiza en Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 5 de nov, 2025
