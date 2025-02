Descarados ladrones tienen asediado conjunto en Bosa: utilizaron pulidora para romper reja

La delincuencia parece haberse convertido en el pan de cada día de los vecinos de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Desde hace varios días, según denuncian, ladrones han intentado ingresar a sus apartamentos para hurtarlos y, en ciertos casos, lo han logrado.

El ojo de la noche de Noticias Caracol conoció que, en las últimas horas, los delincuentes volvieron a hacer de las suyas y con una pulidora lograron romper las rejas del conjunto, ingresaron allí y se llevaron dinero en efectivo y electrodomésticos.

Vecinos denuncian que nadie los ha ayudado a frenar a ladrones

Tal es el poder que han ganado los delincuentes en Bosa que ni los guardias del sector han hecho algo para detenerlos. Además, afirman que avisan a las autoridades, pero que los ladrones siguen haciendo de las suyas.

Una situación similar se vive en el barrio Las Alcaparros, en la localidad de Suba. Cansados de tanta inseguridad, los mismos vecinos se unieron para crear los 'operativos de salvación', con el que salen todas las noches a enfrentar a los señalados delincuentes.

Uno de los robos ocurrió en una tienda en Suba

Sobre las 10:30 p.m. del 30 de enero, en una tienda de barrio de Suba, se ve a dos empleados empacando productos cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes armados.

Los delincuentes utilizaron cachuchas y tapabocas para evitar que las cámaras de seguridad del negocio los identificaran. Tal fue el atraco que al dueño del negocio le quitaron la argolla de matrimonio. Él narró: “Se me entraron tres tipos con con armas. Cogieron a mi hijo, a mi hermana (que son los que trabajamos) y se metieron. A mi hermana la empujaron, cogieron el dinero, cogieron todo. Ya se iban a ir y me vieron la argolla de matrimonio y me la robaron. Lo maluco (del hurto) es que fue apuntando y empujando a mi hermana”.

