Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Régimen de Maduro denuncia que EE. UU. está intensificando vuelos de "inteligencia" contra Venezuela

Régimen de Maduro denuncia que EE. UU. está intensificando vuelos de "inteligencia" contra Venezuela

Según el ministro de Defensa, los vuelos pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada a "triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 14, 2025 06:33 p. m.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
AFP

