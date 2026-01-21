En manada, así roban nueve ladrones en Bogotá y pese a videos siguen delinquiendo impunes

Los ciudadanos en Bogotá siguen sintiendo inseguros, especialmente en la localidad de Kennedy, donde una estructura criminal ha perfeccionado una táctica de ataque masivo que ha dejado a la comunidad en un estado de vulnerabilidad absoluta.

Según los reportes del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la banda compuesta por nueve ladrones está asaltando a la gente en locales comerciales, así como a ciclistas y peatones. Llegan en manada y así anulan cualquier intento de resistencia de sus víctimas.

Esta preocupante situación no es un hecho aislado, sino una tendencia que ha venido escalando de manera sistemática en los últimos cuatro meses en el sector de la avenida Villavicencio, específicamente entre las carreras 80 y 82. (Lea también: Revelan video del robo a conductor que provocó accidente con 3 muertos en Bogotá)



Los videos de cámaras de seguridad captados en la zona revelan una logística delictiva coordinada que ha aumentado la preocupación de los residentes, quienes ven con impotencia cómo la agresividad de estos sujetos aumenta con cada nuevo golpe.



La evolución de la banda: de tres a nueve criminales

Uno de los aspectos más alarmantes de esta problemática es la rapidez con la que la agrupación criminal ha fortalecido sus filas. Lo que comenzó como hurtos comunes perpetrados por grupos pequeños se ha transformado en incursiones de manadas de delincuentes que operan con total impunidad.



Un comerciante del sector, quien fue víctima del ataque más reciente y prefiere mantener su identidad reservada por seguridad, relató la evolución de este fenómeno: "Ya venimos con esta problemática más o menos como 4 meses donde empezaron robando de a tres personas, después en otro robo ya fueron cinco, otros fueron ya seis y ya nosotros nos tocó el más fuerte que fue el de nueve personas".

Esta declaración confirma que la banda delincuencial ha ido incrementando su pie de fuerza criminal, lo que le permite realizar múltiples tareas de forma simultánea durante un atraco: mientras unos intimidan, otros requisan y otros vigilan las salidas. (Lea también: Así cayó hombre que grabó mensaje intimidante dirigido a ciudadanos en Bogotá: video de la captura)



Videos muestran cómo abordan a sus víctimas en Bogotá

El método utilizado por estos sujetos destaca por su rapidez y violencia. Los criminales llegan al lugar de los hechos en bicicletas, las cuales utilizan no solo como medio de transporte, sino como vehículos ágiles para una huida efectiva por las calles del suroccidente de la ciudad.

Una vez en el objetivo, el despliegue es inmediato y aterrador. Dentro de los establecimientos, los delincuentes no muestran escrúpulos. En uno de los registros fílmicos se observa cómo el grupo irrumpe en un local, somete a las personas presentes -incluyendo la presencia de un menor de edad- y procede a encerrar a las víctimas después de despojarlas de sus pertenencias.

Los objetos más buscados por estos criminales son celulares y dinero en efectivo, elementos de fácil comercialización en el mercado negro.



Ciclistas y peatones, los otros blancos de la "manada"

La voracidad de esta banda no se limita a los locales comerciales. Los ciudadanos que transitan a pie o en bicicleta por la localidad de Kennedy también se han convertido en presas frecuentes de estos ataques multitudinarios.

El testimonio de un ciclista, víctima de este grupo, describe una escena de emboscada total: "Nos rodean nueve hombres de los cuales siete personas venían armadas, según los videos, y nos encañonan y nos hacen el hurto".

La desproporción de fuerza es evidente: enfrentar a nueve atacantes, la mayoría de ellos portando armas de fuego, deja a los ciudadanos sin margen de reacción.

A pesar de la gravedad de los ataques, la presencia policial parece ser el único factor que, en ocasiones, logra disuadir a los criminales. Se reportó un incidente reciente donde el grupo desistió de un robo debido a que una patrulla de la Policía transitaba por el lugar en ese preciso momento.

La comunidad de la avenida Villavicencio se siente acorralada. Los residentes y comerciantes coinciden en que los delincuentes son cada vez más agresivos y parecen haber perdido cualquier temor a la ley. La recurrencia de los ataques en un perímetro tan específico sugiere que la banda tiene un control territorial establecido en ese sector de Bogotá. (Lea también: Habla testigo de atraco contra adultos mayores en Bogotá: "Estaban armados, no pudimos hacer nada")

