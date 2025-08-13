EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 13 de agosto: cierres por sepelio de Miguel Uribe Turbay

Las movilidad en Bogotá este miércoles 13 de agosto tendrá varios cierres y desvíos viales con motivo del cortejo fúnebre y las ceremonias en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad informó que las restricciones buscan garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo de los actos en distintos puntos de la ciudad.

Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto en Bogotá. Su muerte fue la consecuencia de un atentado sicarial que sufrió dos meses antes, el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un evento de campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. En el ataque, el senador recibió varios disparos que lo dejaron en una condición crítica. A pesar de los esfuerzos médicos en la Fundación Santa Fe, donde fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, no logró recuperarse de las heridas. Su asesinato fue calificado como un magnicidio por la Fiscalía General de la Nación.



Principales cierres viales hoy 13 de agosto de 2025

Zona centro: El cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y carrera 7, permanecerá cerrado completamente desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Avenida carrera 7: Tramo entre calle 11 y avenida calle 26, cierre total de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Avenida calle 19: Entre carrera 4 y avenida carrera 10, cierre total desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m.

Avenida carrera 10: Calzada oriental mixta entre avenida calle 6 y avenida calle 26, cerrada desde el 9 de agosto a la 1:00 p.m. hasta el 13 de agosto a las 4:00 p.m.

Avenida calle 26: Entre avenida carrera 30 (NQS) y carrera 5, cierre total de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Calle 24: Entre Diagonal 22 Bis y carrera 17, cierre total en el mismo horario que la calle 26.



EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 13 de agosto de 2025

8:07 a. m.: Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén entre dos buses escolares, bus zonal, volqueta, automóvil y dos motociclistas, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente. Se recomienda tomar vías alternas, como la calle 183 o calle 153.

7:28 a. m.: Se presenta siniestro vial en la localidad de Bosa, entre bus y motociclista en la Av. Guayacanes con calle 61A, sentido sur-norte. Se asignó unidad de la Policía de Tránsito y ambulancia.

