La última comunicación con su familia de las 7 personas que están extraviadas en Monserrate

Hay preocupación en Bogotá por siete integrantes de una misma familia, entre ellas tres menores de edad, que se extraviaron en los alrededores del cerro de Monserrate, en Bogotá, en la tarde del domingo. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para dar con el paradero es estas personas. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad, la Policía Metropolitana y el (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) adelantan los trabajos correspondientes para encontrarlas.



Así están buscando a los 7 extraviados en Monserrate

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, los rescatistas hicieron por lo menos nueve sobrevuelos con drones para poder dar con estos ciudadanos. También se usó el helicóptero halcón de la Policía Nacional, además de sensores de calor. Sin embargo, no ha sido posible hallarlos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sargento William Díaz, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, señaló que “estamos ubicados en los Tanques del Silencio, realizando un sobrevuelo por la zona norte de Monserrate, tratando de ubicar las personas por el Pico del Águila y los senderos que están por este sector. La aeronave tiene sensor térmico para poder identificar fuentes de calor y poder ubicar a las personas que se encuentran extraviadas en el cerro”.

Para ayudar a encontrar a los extraviados, según Bomberos, “cinco cuadrillas fueron enviadas a distintos sectores para ampliar el rango de búsqueda, mientras nuestros drones con cámaras térmicas sobrevolaban la zona, georreferenciando posibles puntos donde podrían encontrarse”.



Agregó la entidad que “con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, recibimos coordenadas clave que permitieron orientar el despliegue de nuestros equipos en tierra. Este operativo cuenta además con el trabajo articulado del IDIGER, Secretaría de Salud, Defensa Civil, Ponalsar, Cívicos Colombia, Cívicos Bogotá, Policía Cívica y el Acueducto. Seguimos en terreno, trabajando sin descanso hasta lograr este rescate”.



Finalmente, Noticias Caracol conoció que los familiares de las personas desaparecidas se comunicaron con ellas alrededor de las 11:00 de la mañana del domingo y les manifestaron que estaban a un costado de la iglesia y que se dirigían a un sector conocido como Las Cascadas.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias