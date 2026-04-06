¿Por qué trabajadores del Metro de Bogotá protestaron? Contratista fue despedido y será demandado

En la tarde de este lunes se registraron bloqueos en la ciudad de Bogotá por cuenta de unos trabajadores que protestaron porque, según ellos, la empresa Metro de Bogotá no les ha pagado por sus labores en esta importante construcción para la capital de Colombia. Tanto el alcalde Carlos Fernando Galán como la compañía del metro se pronunció.



Además, la empresa Metro de Bogotá, el alcalde y TransMilenio informaron que se tomarán acciones legales en contra de uno de los trabajadores, quien fue despedido.



¿Qué dijo empresa Metro de Bogotá sobre protestas de trabajadores?

En imágenes que se han difundido a través de redes sociales se ve el momento cuando uno de los trabajadores que estaban protestando lanza un objeto en contra de un bus de TransMilenio. Ante esto, la empresa Metro de Bogotá señaló que “la persona en cuestión no hace parte de la planta de servidores públicos de la empresa Metro de Bogotá y tampoco es contratista de esta”.

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Agregó que “en coherencia con nuestro compromiso de transparencia y responsabilidad, la Empresa Metro de Bogotá solicitó al Concesionario ML1 la identificación plena de la persona involucrada, con el fin de garantizar que las acciones jurídicas correspondientes se lleven a cabo conforme a la ley y a los principios de convivencia ciudadana”.

Frente a las protestas que estaban llevando a cabo los trabajadores, la compañía señaló lo siguiente: “La Empresa Metro de Bogotá, como entidad concedente y garante del cumplimiento del contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Bogotá, está al día con los pagos al Concesionario. El concesionario Metro Línea 1 S.A.S. ha informado que ha celebrado contratos con más de 200 subcontratistas, que corresponden a acuerdos de voluntades de naturaleza privada, celebrados bajo los términos de ley de prácticas comerciales”.



Finalmente, la empresa Metro de Bogotá dijo que “los contratos suscritos por Metro Línea 1 S.A.S. cuentan con cláusulas claras de solución de controversias, que en caso de que a la terminación del contrato haya diferencias entre las partes, estas podrán hacer uso de los mecanismos e instancias legales ya definidas por ellas, sin afectar la construcción del proyecto Línea 1 de Metro de Bogotá ni impactar el cumplimiento de los compromisos del Concesionario con la ciudad de Bogotá. El Concesionario está obligado a garantizar el cumplimiento oportuno del proyecto y adoptar las medidas que sean necesarias para evitar su afectación”.



Finalmente, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre los hechos y dijo que lo sucedido “es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad. El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro. No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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