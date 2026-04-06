En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO
CASO TALIO
ARTEMIS II
HUGO ALBERTO ZULUAGA
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Por qué trabajadores del Metro de Bogotá protestaron? Contratista fue despedido y será demandado

¿Por qué trabajadores del Metro de Bogotá protestaron? Contratista fue despedido y será demandado

La empresa Metro de Bogotá se pronunció y explicó el contratista que fue despedido y que enfrentará una demanda no hace parte de la planta de servidores públicos de la compañía.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de abr, 2026
Comparta en:
¿Por qué trabajadores del Metro de Bogotá protestaron? Contratista fue despedido y será demandado
Protestas de trabajadores del Metro de Bogotá -
Noticias Caracol

En la tarde de este lunes se registraron bloqueos en la ciudad de Bogotá por cuenta de unos trabajadores que protestaron porque, según ellos, la empresa Metro de Bogotá no les ha pagado por sus labores en esta importante construcción para la capital de Colombia. Tanto el alcalde Carlos Fernando Galán como la compañía del metro se pronunció.

Además, la empresa Metro de Bogotá, el alcalde y TransMilenio informaron que se tomarán acciones legales en contra de uno de los trabajadores, quien fue despedido.

¿Qué dijo empresa Metro de Bogotá sobre protestas de trabajadores?

En imágenes que se han difundido a través de redes sociales se ve el momento cuando uno de los trabajadores que estaban protestando lanza un objeto en contra de un bus de TransMilenio. Ante esto, la empresa Metro de Bogotá señaló que “la persona en cuestión no hace parte de la planta de servidores públicos de la empresa Metro de Bogotá y tampoco es contratista de esta”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Agregó que “en coherencia con nuestro compromiso de transparencia y responsabilidad, la Empresa Metro de Bogotá solicitó al Concesionario ML1 la identificación plena de la persona involucrada, con el fin de garantizar que las acciones jurídicas correspondientes se lleven a cabo conforme a la ley y a los principios de convivencia ciudadana”.

Últimas Noticias

  1. CAR en cerros orientales
    El operativo fue acompañado por la Policía Nacional, funcionarios de la CAR y la Alcaldía Local de Chapinero.
    CAR Cundinamarca
    BOGOTÁ

    Fiesta techno clandestina en los cerros de Bogotá fue frenada por autoridades: esto encontraron

  2. Accidente en vía Zipaquirá-Ubaté.
    Accidente en vía Zipaquirá-Ubaté.
    Gobernación de Cundinamarca
    BOGOTÁ

    ¿Qué pasó con conductor de camión que se accidentó en vía Zipaquirá-Ubaté? Revelan nuevas hipótesis

Frente a las protestas que estaban llevando a cabo los trabajadores, la compañía señaló lo siguiente: “La Empresa Metro de Bogotá, como entidad concedente y garante del cumplimiento del contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Bogotá, está al día con los pagos al Concesionario. El concesionario Metro Línea 1 S.A.S. ha informado que ha celebrado contratos con más de 200 subcontratistas, que corresponden a acuerdos de voluntades de naturaleza privada, celebrados bajo los términos de ley de prácticas comerciales”.

Finalmente, la empresa Metro de Bogotá dijo que “los contratos suscritos por Metro Línea 1 S.A.S. cuentan con cláusulas claras de solución de controversias, que en caso de que a la terminación del contrato haya diferencias entre las partes, estas podrán hacer uso de los mecanismos e instancias legales ya definidas por ellas, sin afectar la construcción del proyecto Línea 1 de Metro de Bogotá ni impactar el cumplimiento de los compromisos del Concesionario con la ciudad de Bogotá. El Concesionario está obligado a garantizar el cumplimiento oportuno del proyecto y adoptar las medidas que sean necesarias para evitar su afectación”.

Finalmente, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre los hechos y dijo que lo sucedido “es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad. El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui informado de que ya fue despedido por el contratista del Metro. No vamos a permitir que nadie que trabaje para la ciudad la ataque o la violente”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Metro de Bogotá

Transmilenio

Protestas

Manifestaciones Públicas

Publicidad

Publicidad

Publicidad