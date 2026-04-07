En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPÁ PITUFO
GUSTAVO PETRO
CASO TALIO
ARTEMIS II
HUGO ALBERTO ZULUAGA
DONALD TRUMP

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Imágenes de aparatoso accidente entre dos buses de TransMilenio en avenida Suba de Bogotá

Imágenes de aparatoso accidente entre dos buses de TransMilenio en avenida Suba de Bogotá

El siniestro vial provocó retrasos en la operación del sistema de TransMilenio sobre la avenida Suba, especialmente en el sentido occidente–oriente.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de abr, 2026
Comparta en:
Imágenes de aparatoso accidente entre dos buses de TransMilenio en avenida Suba de Bogotá
Imágenes de aparatoso accidente entre dos buses de TransMilenio en avenida Suba de Bogotá -
Redes sociales

Un grave accidente entre dos buses articulados de TransMilenio se registró en la mañana de este martes, 7 de abril de 2026, en el noroccidente de Bogotá. El choque ocurrió sobre la avenida Suba con carrera 101, sector conocido como 21 Ángeles, uno de los corredores con mayor flujo de transporte público en esta zona de la ciudad.

  • (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Accidente entre dos buses de TransMilenio quedó en video

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente involucró a dos articulados que se movilizaban por el carril exclusivo del sistema. El impacto generó afectaciones en la movilidad del sector y obligó a la activación de los protocolos de emergencia para atender la situación y asegurar el área. Tras el choque, varias unidades de atención llegaron al punto para evaluar las condiciones de los conductores y pasajeros que se encontraban dentro de los buses. Las autoridades realizaron labores de verificación mientras el personal del sistema TransMilenio coordinó la evacuación preventiva de los vehículos involucrados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Hasta el momento, se desconocen las causas de este aparatoso accidente. No se descarta que factores operativos o de distancia entre los vehículos hayan influido en el hecho.

Últimas Noticias

  1. Incendio Bomberos Bogotá
    Foto: @BomberosBogota
    BOGOTÁ

    Bomberos de Bogotá atienden incendio en localidad de Kennedy por aparente explosión de cilindro

  2. Fueron más de dos horas de búsqueda de la menor.
    Fueron más de dos horas de búsqueda de la menor.
    Policía Metropolitana de Bogotá
    BOGOTÁ

    Así fue el operativo para rescatar a menor de 7 años secuestrada en medio de robo de carro en Bogotá

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Accidentes de tránsito Bogotá

Transmilenio

Localidad Suba

Publicidad

Publicidad

Publicidad