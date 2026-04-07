Imágenes de aparatoso accidente entre dos buses de TransMilenio en avenida Suba de Bogotá

Un grave accidente entre dos buses articulados de TransMilenio se registró en la mañana de este martes, 7 de abril de 2026, en el noroccidente de Bogotá. El choque ocurrió sobre la avenida Suba con carrera 101, sector conocido como 21 Ángeles, uno de los corredores con mayor flujo de transporte público en esta zona de la ciudad.



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Accidente entre dos buses de TransMilenio quedó en video

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente involucró a dos articulados que se movilizaban por el carril exclusivo del sistema. El impacto generó afectaciones en la movilidad del sector y obligó a la activación de los protocolos de emergencia para atender la situación y asegurar el área. Tras el choque, varias unidades de atención llegaron al punto para evaluar las condiciones de los conductores y pasajeros que se encontraban dentro de los buses. Las autoridades realizaron labores de verificación mientras el personal del sistema TransMilenio coordinó la evacuación preventiva de los vehículos involucrados.

#Atención Un grave accidente se registró hace unos momentos entre dos buses rojos de TransMilenio, a la altura de la estación 21 Ángeles de la Troncal Suba. Al parecer, uno de los articulados impactó al otro por la parte trasera. Aún se desconoce el número de personas heridas.… pic.twitter.com/nJEE0zXWkV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 7, 2026

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Hasta el momento, se desconocen las causas de este aparatoso accidente. No se descarta que factores operativos o de distancia entre los vehículos hayan influido en el hecho.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL