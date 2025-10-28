En vivo
Noticias Caracol
BOGOTÁ / FOTOS | Rescatan a ocelote cerca de Bogotá: viajero lo encontró en grave estado de salud

FOTOS | Rescatan a ocelote cerca de Bogotá: viajero lo encontró en grave estado de salud

El animal ya se encuentra bajo el cuidado de la CAR, a la espera de que expertos le hagan todos los chequeos de salud y determinen si puede volver a la naturaleza.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de oct, 2025
Noticias Caracol (43).jpg
Este felino que habita en Colombia se encuentra bajo amenaza por la caza ilegal, el atropellamiento masivo y la pérdida de su hábitat. -
Foto: CAR

