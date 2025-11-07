En vivo
Defensa de Juan Carlos Suárez sobre asesinato de Jaime Esteban Moreno: "Una situación de ansiedad"

Defensa de Juan Carlos Suárez sobre asesinato de Jaime Esteban Moreno: "Una situación de ansiedad"

En medio de la audiencia de este viernes 7 de noviembre, los abogados defensores del primer imputado por el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes dieron sus argumentos y pruebas de la presunta responsabilidad que tendría Suárez en la muerte. Hablaron del "verdadero" impacto de los golpes del joven y sus supuestas intensiones detrás.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de nov, 2025
