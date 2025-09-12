Turista fue atropellado por embarcación en Playa Blanca: "Tiene el pulmón perforado"

Un turista fue atropellado por una lancha en Playa Blanca en la isla de Barú, zona costera ubicada en cercanías a la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. El hombre permanece internado en un hospital de esa ciudad en grave estado de salud.

Se trata de Sebastián Valencia, un turista de Pereira, Risaralda, que disfrutaba del balneario de un sector de Playa Blanca, conocido como Playa Tranquila, cuando fue impactado por una lancha. Actualmente el turista permanece en el Hospital Universitario del Caribe, donde recibe atención médica. Las autoridades están investigando lo sucedido.

Desde la Alcaldía de Cartagena hicieron un llamado y le recuerdan a la comunidad que en Playa Blanca hay unas bollas, que precisamente están instaladas para delimitar la zona de los bañistas y la zona donde las embarcaciones pueden hacer su navenaje.



¿Qué se sabe del accidente?

Marcela López, la esposa del hombre atropellado, le dio detalles a Noticias Caracol sobre el grave accidente. "Él se sumerge y en el momento de salir a la superficie ve que viene una lancha a toda velocidad. Él es un muy buen nadador, vuelve y se sumerge".

La mujer indico que su pareja no alcanzó a sumergirse bien y la lancha lo atropella. Valencia permanece bajo observación médica estricta. "Tiene tres costillas fracturadas, tiene el pulmón perforado, le están drenando el pulmón porque le ha ingresado bastante sangre. Yo necesito que por favor me ayuden a llevarlo a Pereira. Yo necesito trasladar a mi esposo", dijo López.

La esposa del hombre denuncia que nadie responde por el accidente. La mujer dijo que la lancha que atropelló a su pareja no tenía los permisos y la persona que manejaba está de manera irregular en el país. "Un extranjero de nacionalidad venezolana que no tiene ni siquiera cédula de ciudadanía del país de él. No tiene ningún documento. La lancha es ilegal. Estaba practicando actividades con personas menores de edad".

La Secretaría de Turismo de Cartagena inició una investigación tras conocer el caso. "Se adelantan las respectivas indagaciones, recordando que en Playa Blanca existen bollas instaladas con el fin de delimitar las áreas seguras para bañistas y evitar la circulación de embarcaciones en dichas zonas", dijo la secretaria de Turismo, Teremar Londoño.

"Paralelamente se adelanta una verificación sobre la empresa con la que los turistas contrataron los servicios para constatar que cumpla con todos los requisitos y documentaciones legales exigidas para la prestación de actividades turísticas", agregó la funcionaria. La familia de Sebastián está a la espera de una respuesta de las autoridades y de la empresa contratada.

