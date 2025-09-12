En vivo
Turista fue atropellado por embarcación en Playa Blanca: "Tiene el pulmón perforado"

Un turista, originario de Pereira, permanece en estado de gravedad en el Hospital del Caribe tras ser atropellado por una lancha mientras disfrutaba de una vacaciones en Playa Blanca, isla de Barú.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:50 a. m.
El turista trató de sumergirse en el agua para evitar ser atropellado.
Noticias Caracol - Cortesía

