Rotación del pico y placa para Bogotá en la semana del 19 al 23 de enero

Bogotá atraviesa un periodo de transición en su movilidad tras las festividades de inicio de año. Para la penúltima semana de enero, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha ratificado que el esquema de pico y placa para vehículos particulares se mantendrá bajo las reglas de rotación habituales. Esta medida sigue siendo el eje central de la administración local para administrar el alto flujo de automóviles y mitigar los embotellamientos que afectan la calidad de vida de los habitantes de la capital.



Pico y placa en Bogotá hoy: normativa del 19 al 23 de enero

Para la semana comprendida entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero de 2026, la rotación se aplicará de forma estricta según el último dígito de la placa del automotor. El sistema divide a los usuarios en dos grandes grupos: aquellos autorizados para transitar en días pares y los habilitados para los días impares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el calendario oficial del Distrito, la programación para esta semana es la siguiente:



Lunes 19 de enero: al ser un día impar, están autorizados para circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

al ser un día impar, están autorizados para circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 20 de enero: en esta jornada de fecha par, la movilidad libre corresponde a los vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0 .

en esta jornada de fecha par, la libre corresponde a los vehículos cuyas placas finalicen en . Miércoles 21 de enero: la autorización de tránsito regresa para los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

la autorización de tránsito regresa para los vehículos con placas terminadas en . Jueves 22 de enero: los conductores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

los conductores con placas finalizadas en podrán circular sin restricciones. Viernes 23 de enero: cierra la semana laboral con la autorización para los vehículos cuyas matrículas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Es fundamental recordar que la medida rige de manera continua durante 15 horas diarias, finalizando a las 9:00 p. m. Una vez concluida la jornada del viernes, los ciudadanos podrán movilizarse sin limitaciones durante el sábado 24 y el domingo 25 de enero, días en los que no aplica la restricción para particulares.

La continuidad de esta estrategia busca equilibrar la alta demanda de las vías principales, especialmente en un mes donde se reanudan progresivamente las actividades laborales y académicas. Como complemento a las restricciones, la SDM ofrece alternativas para quienes requieren usar su vehículo sin limitaciones. Una de ellas es el Pico y Placa Solidario, un permiso que puede solicitarse con hasta siete días de anticipación para circular legalmente en los horarios restringidos.



Multas y excepcionales del pico y placa en Bogotá

El incumplimiento de la normativa acarrea consecuencias que van más allá de una advertencia. Los conductores que ignoren la restricción vehicular se exponen a una multa económica que es de 15 SMDLV. A este costo se suma la inmovilización preventiva del automóvil, el cual será trasladado a los patios, generando gastos adicionales por concepto de grúa y custodia en el depósito.



No obstante, existen categorías protegidas por exenciones legales. Los vehículos eléctricos o híbridos pueden circular sin restricción, siempre que cuenten con el registro oficial previo. Asimismo, quedan exentos los vehículos de transporte escolar debidamente identificados, los servicios de emergencia, y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad o suministros médicos.



Ante el dinamismo de la capital, la planificación se convierte en la herramienta más valiosa para el ciudadano. Las autoridades recomiendan verificar diariamente la rotación de placas y consultar los canales de atención oficiales del Distrito ante cualquier duda sobre trámites o servicios de movilidad. Respetar estas medidas no solo evita multas, sino que contribuye significativamente a una ciudad más ordenada y con tiempos de desplazamiento más eficientes para todos.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL