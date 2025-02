Pico y placa en Bogotá para la semana del 10 al 14 de febrero de 2025: ojo a la rotación

La movilidad en Bogotá se verá nuevamente afectada por la medida del pico y placa durante la semana del 10 al 14 de febrero de 2025, que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Para estos días se tendrá una nueva rotación. Por eso, es crucial conocer los números que podrán circular para evitar multas y sanciones.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha anunciado que la restricción vehicular se aplicará de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Durante estos días, los vehículos particulares tendrán restricciones según el último dígito de su placa. Es importante destacar que los fines de semana y los lunes festivos no habrá pico y placa, aunque en estos últimos se aplicará el pico y placa regional.

Horarios y días de restricción del 10 al 14 de febrero de 2025

Lunes 10 de febrero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 11 de febrero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 12 de febrero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 13 de febrero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 14 de febrero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores que sean sorprendidos circulando en días de restricción deberán pagar una multa de 15 SMLDV. - Colprensa

Multas y sanciones por el incumplimiento del pico y placa

El incumplimiento de la medida puede resultar en multas. Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores que sean sorprendidos circulando en días de restricción deberán pagar una multa de $711.750 y enfrentarán la inmovilización de su vehículo. Además, es importante recordar quealterar o tapar la placa del vehículo para evadir la medida también acarrea sanciones severas.



Excepciones y alternativas para movilizarse durante el pico y placa

Para aquellos conductores que necesiten circular durante los días de restricción, existe la opción del pico y placa solidario. Esta medida permite a los propietarios de vehículos pagar una tarifa para quedar exentos de la restricción. Los valores varían según el tiempo de exoneración, para el 2025 los valores quedaron:



$66.883 por un día

$534.546 por un mes

$2.672.989 por un año.

Esta opción se puede tramitar a través de la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.



¿Cómo afecta el pico y placa a la movilidad en Bogotá?

La implementación del pico y placa ha sido una medida controvertida en Bogotá. Si bien su objetivo principal es reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire, muchos ciudadanos argumentan que la medida no es suficiente y que se necesitan soluciones más integrales.

El aumento en la demanda del transporte público durante los días de pico y placa puede llevar a una mayor congestión en buses y Transmilenio. - ambipar

La restricción vehicular obliga a los conductores a buscar alternativas de transporte, lo que puede aumentar la demanda en el transporte público y generar otros desafíos logísticos. Además, durante el pico y placa puede llevar a una mayor congestión en buses y Transmilenio.

Esto, a su vez, puede afectar la calidad del servicio y la comodidad de los usuarios. Es fundamental que las autoridades trabajen en mejorar la capacidad y eficiencia del transporte público para mitigar estos efectos.



Alternativas de movilidad sostenible para usar en el pico y placa

Una de las soluciones propuestas para reducir la dependencia del automóvil es fomentar el uso de alternativas de movilidad sostenible, como la bicicleta y los vehículos eléctricos. Bogotá ha avanzado en la creación de ciclovías y en la promoción del uso de bicicletas, pero aún queda mucho por hacer para que estas alternativas sean viables y seguras para todos los ciudadanos.

Una de las soluciones propuestas para reducir la dependencia del automóvil es fomentar el uso de alternativas de movilidad sostenible, como la bicicleta y los vehículos eléctricos. - Alcaldía de Bogotá

Pico y placa para vehículos de carga mayores a 20 años: calendario de febrero 2025

También se implementa la restricción de circulación para vehículos de carga mayores a 20 años, modelos 2005 y anteriores, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Para los sábados, la restricción será de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., y se aplicará según el último dígito de la placa:



8 y 22 de febrero: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9)

1 y 15 de febrero: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8)

Algunas excepciones, según los Decretos Distritales 840 de 2019, 077 de 2020 y 546 de 2021, permiten la circulación de los siguientes vehículos: