Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida este lunes festivo 8 de junio

Los viajeros que regresarán a Bogotá durante el puente festivo de Corpus Christi deberán tener en cuenta que este lunes 8 de junio de 2026 estará vigente la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital del país. La disposición fue confirmada por la Secretaría Distrital de Movilidad con el propósito de facilitar un retorno más ordenado y mejorar las condiciones de circulación en los principales corredores de acceso a la ciudad.



La medida, que suele aplicarse durante los planes retorno de los puentes festivos, establece horarios específicos para el ingreso de vehículos particulares según el último número de la placa. De esta manera, las autoridades buscan distribuir el flujo vehicular a lo largo de la jornada y evitar congestiones en los puntos de acceso a Bogotá.

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Horarios del pico y placa regional

De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado exclusivamente para los automotores con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



Las autoridades precisaron que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche todos los vehículos podrán ingresar a la ciudad sin ninguna restricción relacionada con el pico y placa regional.



Corredores donde aplica la medida

La medida de pico y placa regional se aplicará en los principales corredores de acceso a Bogotá. Estos son los tramos donde regirá la restricción:



Autopista Norte: entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio, en dirección norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite con el municipio de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el puente sobre el río Bogotá hasta la avenida Cali (carrera 86), en dirección occidente-oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, en sentido occidente-oriente.

Carrera Séptima: entre la calle 245 y la calle 183, en dirección norte-sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta el sector de la antigua vía al Llano, en sentido sur-norte.

Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la calle 170, en dirección norte-sur.

Vía La Calera: entre el peaje Patios y la carrera Séptima, en sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en dirección oriente-occidente.

Estos corredores suelen registrar una alta afluencia de vehículos durante los retornos de los fines de semana con festivo, razón por la cual las autoridades concentran allí los controles de movilidad.

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Recomendaciones para quienes regresan a Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a los conductores para planear sus desplazamientos con anticipación y verificar los horarios antes de emprender el regreso a la ciudad. Asimismo, recomendó respetar las normas de tránsito y considerar el uso del transporte público cuando sea posible.

La entidad también insistió en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para lograr una movilidad más segura y ordenada durante la jornada de retorno. Por ello, invitó a los viajeros a programar sus recorridos con suficiente tiempo y evitar desplazamientos de última hora que puedan generar mayores congestiones en los accesos a la capital.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co