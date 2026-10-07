¿Qué pasó con la Paloma de la Paz de Botero? Esto se sabe tras su caída

En la mañana del martes 6 de octubre, en el Museo Nacional de Colombia , la famosa escultura de bronce del maestro Fernando Botero, que se exhibía en la sala 14 – La Rotonda, en el tercer piso, sufrió un accidente al caer de su pedestal y terminar en el segundo piso.

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De acuerdo con el comunicado del Museo Nacional, el hecho ocurrió porque una visitante que se encontraba en el lugar “se recostó sobre el pedestal donde se encontraba la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo de su visita”. La escultura contaba con sus respectivos soportes, que sujetaban dos puntos de la base para evitar que se desplazara. El derribo fue “sin intención”, según la aclaración.



¿Hubo ilesos en el accidente de la Paloma de la Paz?

La información entregada señala que, afortunadamente, tanto la persona que visitaba el lugar como el resto de los visitantes salieron ilesos. La escultura cayó sobre su lateral izquierdo, sobre una rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del Museo.



Aun así, según la primera evaluación realizada a la obra después del incidente, la Paloma de la Paz se encuentra estable gracias a su estructura y materialidad resistente, pues está fundida en bronce.



El Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia realizó un diagnóstico más profundo, según explica el comunicado del museo, en donde “se evidenciaron rayones y abrasiones con pérdida de capa pictórica en zonas como la cabeza, la cola, las alas y la base”. El principal deterioro corresponde a abolladuras en el metal, producto del impacto en diferentes puntos de la escultura, especialmente en el pico.

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Cabe aclarar que la Unidad Administrativa Especial (UAE) del Museo Nacional de Colombia cuenta con un protocolo general ante incidentes que afecten obras o piezas patrimoniales en las salas de exposiciones temporales o permanentes. Este “fue activado para garantizar la seguridad del público y de las colecciones”.



¿De qué se trata la Paloma de la Paz?

El 24 de septiembre de 2016, dos días antes de la firma del Acuerdo de Paz, Fernando Botero se unió a los actos conmemorativos con la donación de la escultura. Aunque la Paloma es un símbolo asociado con la fragilidad, la obra representa valores como la serenidad y la fortaleza, lo cual transmite la idea de que la paz es un objetivo sólido y alcanzable, de acuerdo con la explicación dada por Duque Arango Gallery.

Esta escultura se convirtió en un ícono del momento de los acuerdos de paz durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO