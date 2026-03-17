Presidente Gustavo Petro ordena liquidar todas las EPS que estén en quiebra

El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó este lunes durante un consejo de ministros que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. El mandatario colombiano aseguró que el Estado no seguirá girando más dinero para su sostenimiento, pues se corre el riesgo de una quiebra de las finanzas públicas. "Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato", dijo Petro, quien señaló que el Congreso y los altos tribunales han obstaculizado las soluciones que su Gobierno ha planteado para reformar el sistema de salud. "Es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia", agregó.



Lo que busca la liquidación de esas EPS -que podría afectar a cerca de 25 millones de pacientes- es reorganizar el sistema de salud y así conjurar la crisis que enfrentan varias empresas promotoras de salud. En este sentido, descartó asumir con recursos públicos la deuda de 50 billones de pesos que se estima suman las EPS que están en crisis financiera. Una de las motivaciones para liquidar las EPS quebradas, explicó Petro, tiene su origen precisamente en la decisión del Tirbunal Administrativo de Antioquia, que suspendió de manera provisional el decreto con el cual el Gobierno de Petro ordenaba el reordenamiento territorial y el traslado masivo de usuarios entre EPS.

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"Las Cortes viven tumbando los decretos que sacamos, que es para solucionar el problema, encima embargan a la Nueva EPS, pues despercudámonos. Ya tocó la reforma que no queríamos, dimos plazo, yo hablé con las EPS, yo quiero salvar a las EPS en otra función y la reforma en el Congreso traía toda la solución, no quisieron; entonces, toca tomar las decisiones que toca, de acuerdo a la norma y a la ley, empresa en condición de liquidación se liquida. Ya no más", afirmó el Jefe de Estado durante el consejo de ministros, donde también anunció que el próximo 20 de julio presentará de nuevo una reforma tributaria.

Petro, además, explicó que la Nueva EPS quedará bajo la dirección de los Ministerios de Salud y de Hacienda y que el primer paso es que el Estado pague lo que le adeuda a esa entidad en su calidad de propietario del 50% desde su fundación, un proceso que deberá surtirse a través de un CONFIS. Y aseguró que la Nueva EPS deberá implementar la subasta de medicamentos para reducir costos.



En entrevista con Noticias Caracol, Augusto Galán, exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, calificó como "muy desafortunada y riesgosa" la manera en la que se presentó esta decisión de Petro. "No hay a dónde trasladar a esa población (la de las EPS que serían liquidadas. Si se van a trasladar a la Nueva EPS, la pregunta es si tiene la capacidad de recibir cerca de 14 millones de afiliados de la noche a la mañana cuando no ha podido con 11 millones que tiene".



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

