Video | Grave accidente en Bogotá: carro quedó volcado sobre la avenida Boyacá

Autoridades de tránsito de Bogotá atienden en la mañana de este miércoles 3 de junio un grave accidente en la avenida Boyacá con avenida Mutis, luego de que sobre las 7:45 de la mañana un vehículo particular se volcara en la avenida. Lo que se sabe sobre el incidente es que hay dos personas heridas.

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Por el volcamiento del vehículo se realizó el cierre total de la vía en el sentido Sur-Norte, lo que causó una fuerte afectación en el tráfico de esta importante ruta de los bogotanos en horas de la mañana. El carro, de color negro, quedó ubicado sobre el carril rápido de la misma.

Al punto llegaron rápidamente ambulancias que trasladaron a los dos heridos a centros asistenciales, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá también hizo presencia para atender lo ocurrido y empezar la verificación de los hechos para poder mover el vehículo lo más pronto posible para normalizar la movilidad en la zona.



Las autoridades han detallado que los conductores que utilizan esta ruta para llegar a sus destinos, pueden tomar desvíos por la calle 26 (Av. El Dorado) o la avenida Cali.



[08:16 a. m.] #GestiónDelTráfico | ⚙️Continúa novedad en vía por volcamiento de automóvil en la Av. Boyacá con Av. Mutis, sentido Sur -Norte.

🔁Ruta Alterna:✅Calle 26 (Av. El Dorado)✅Av. Cali

⚠️Transita con precacución⚠️

👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. https://t.co/3LpB06C95q pic.twitter.com/JeMr2nI8xq — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 3, 2026

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