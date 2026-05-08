¿Todavía no sabe si es jurado de votación? Solo en Bogotá fueron designados más de 120 mil personas

En Bogotá y en todo el territorio colombiano ya empezó la cuenta regresiva para la elecciones presidenciales del 31 de mayo, es decir, la primera vuelta. Mientras muchas personas piensan en el lugar donde votan o en el certificado electoral, hay un grupo grande que aún no revisa un dato clave: si fue designado como jurado de votación. No es un número menor.



¿Cuántos jurados de votación habrá en Bogotá?

Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Registraduría, cerca de 124.011 ciudadanos de la capital fueron seleccionados para cumplir esta tarea. La cifra sale de un sorteo que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil. El proceso se hace con listados que envían entidades públicas, empresas, universidades, colegios y otras organizaciones. Con esos datos se cruza la información y se asignan los jurados de votación de manera aleatoria. En Bogotá, esas más de 124 mil personas estarán repartidas en 17.162 mesas de votación, que funcionarán durante toda la jornada electoral.



Link para consultar si es jurado de votación

Para salir de dudas, la forma más fácil es hacer la consulta directa en la página de la Registraduría, donde solo se pide el número de cédula y en segundos aparece si la persona fue designada como jurado, el puesto de votación y la información de la capacitación; el enlace oficial para hacer la verificación es este: https://juradosatipicas.registraduria.gov.co/consultar_jurados.php, y se puede abrir desde celular o computador sin ningún registro previo.

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Tenga en cuenta que ser jurado de votación no es un favor ni una invitación opcional. Es una función asignada por ley. Quienes resultan elegidos deben cumplirla, salvo que tengan una causa válida de exoneración. Entre esas causas están, por ejemplo, tener más de 60 años, presentar una incapacidad médica o demostrar una situación de fuerza mayor. Si no existe una razón de ese tipo, la persona debe asistir.

En términos simples, el jurado es quien hace funcionar la mesa. Desde temprano, antes de que llegue el primer votante, los jurados reciben el material electoral y lo organizan. Durante el día verifican cédulas, entregan tarjetones y llevan el registro de quienes votan. Al cierre de la votación, se encargan del conteo de votos y diligencian los formularios. Todo queda consignado ahí mismo, en la mesa.



Ojo a las capacitaciones para los jurados de votación

Para que ese trabajo no se haga a ciegas, la Registraduría programó jornadas de capacitación. En Bogotá, estas capacitaciones están previstas entre el 11 y el 28 de mayo. Algunas son presenciales y otras virtuales. El lugar, la fecha y la hora aparecen en la misma consulta donde se revisa si se fue designado. No asistir a la capacitación también cuenta como incumplimiento.



Quienes cumplen como jurados reciben un reconocimiento. Hay un día de descanso compensatorio pagado, que se puede tomar dentro de los 45 días siguientes a la elección. Ese beneficio aplica tanto para trabajadores del sector público como privado. No es un premio, pero sí una forma de compensar la jornada, que suele ser larga.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL