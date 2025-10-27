Transmilenio hoy en Bogotá: se reportaron desvíos en alimentadores y buses del SITP por bloqueo

Desde la mañana de este 27 de octubre, Transmilenio anunció un importante bloqueo a la altura de la carrera 79 con calle 39A sur que ha provocado novedades en el servicio habitual del medio de transporte público bogotano. Según el más reciente reporte, dicha obstrucción ha provocado desvíos en la ruta alimentadora 8-4 Corabastos y los siguientes buses de Transmizonal o SITP:



191

GA501

99

544A

GK502

607A

T40

GA538

117

192

GA507

CG156

T62

FG414

GA522

DG208

Durante cerca de 5 horas, Transmilenio reportó un total de 37.950 usuarios afectados. Con corte a las 12:51 de la tarde, la empresa Transmilenio dio a conocer que los bloqueos finalmente cesaron, por lo que las rutas afectadas en componente zonal y de rutas alimentadoras lograron restablecerse tras varias horas de afectación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

NOTICIAS CARACOL