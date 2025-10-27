En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Cuándo arrancan las vacaciones de colegios públicos en Bogotá? Esto deben saber estudiantes

¿Cuándo arrancan las vacaciones de colegios públicos en Bogotá? Esto deben saber estudiantes

Estudiantes disfrutarán de casi siete semanas de descanso antes de regresar a las aulas en enero de 2026. Le contamos cómo quedó definido el calendario académico.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
¿Cuándo arrancan las vacaciones de colegios públicos en Bogotá? Esto deben saber estudiantes
El calendario contempla cinco semanas adicionales dedicadas al desarrollo institucional. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad