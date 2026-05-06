VIDEO | Así fue el enfrentamiento entre estudiantes de la U Pedagógica y vigilantes de TransMilenio

Un nuevo episodio de tensión se registró en el transporte público de Bogotá luego de que un grupo de estudiantes, algunos de la Universidad Pedagógica, protagonizó un enfrentamiento con el personal de seguridad de TransMilenio. Los hechos quedaron registrados en varios videos ciudadanos que circularon ampliamente en redes sociales.



De acuerdo con los testimonios de quienes difuendieron las imágenes, el incidente ocurrió en la estación de TransMilenio Calle 76, donde al parecer varios estudiantes intentaron ingresar al sistema sin pagar el pasaje. En los videos se observa cómo los vigilantes interceptan a los jóvenes para impedir el paso, lo que derivó en forcejeos, empujones, gritos, golpes con bolillo y hasta patadas entre ambas partes. Algunos usuarios que transitaban por el lugar grabaron la escena mientras otros reclamaban por la interrupción del servicio.

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En redes sociales, algunas personas aseguraron que el actuar de los vigilantes fue en cumplimiento de sus funciones. Otros estudiantes que presenciaron todo afirmaron que la reacción fue desproporcionada y denunciaron presunto uso excesivo de la fuerza. Dicho enfrentamiento generó demoras momentáneas en la operación de la estación y obligó a la intervención de gestores de convivencia y autoridades para restablecer la normalidad. Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad, aunque testigos afirmaron que varias personas resultaron golpeadas durante los forcejeos.



TransMilenio habló sobre hechos en la estación Calle 76

La empresa de transporte público emitió un comunicado en el que aseguró que hubo varios daños al sistema. "En medio de la manifestación realizada en inmediaciones de la estación de la Calle 76, 2 buses del Sistema resultaron afectados con hechos de vandalismo, especialmente en afectación en los vidrios". "Además hubo daños en la infraestructura de la estación Calle 76, grafittis en torniquetes, punto de recaudo y fachadas, hurto de extintor y contenedor vandalizado, cámaras pintadas para no permitir la captura de video y daño de lector en las Barreras de Control de Acceso", agregó la entidad.

TransMilenio expresó que rechaza "enfáticamente este tipo de comportamientos que afectan la infraestructura del Sistema.Hacemos un llamado a rescatar los valores, el respeto y los buenos comportamientos, teniendo en cuenta que este tipo de acciones no solo comprometen la vida de quienes las realizan, sino también la de las personas que se movilizan diariamente en nuestro Sistema". "Además, el Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana (Ley 1801 de 2016) y el código Penal (Ley 599 del 2000), tipifican este tipo de comportamientos cómo contrarios a la convivencia, que pueden acarrear sanciones de carácter económico y cómo delito al cometer el daño en el bien, con sanciones privativas de la libertad", concluyó la empresa.



Rector de la Universidad Pedagógica se pronunció

A través de un video en redes sociales, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, rechazó los hechos ocurridos en las últimas horas: "Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes del Transmilenio en la calle 76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida".



"Como rector de una universidad pública, veo con angustia cómo el costo del transporte se convierte en una barrera para jóvenes de sectores populares. La educación es un derecho, pero sin movilidad es una promesa incumplida. Siguiendo el ejemplo de sistemas que buscan ser inclusivos, es urgente una tarifa preferencial. Modelos internacionales demuestran que la integración tarifaria y subsidios cruzados son herramientas de justicia social para garantizar la accesibilidad y el derecho a la educación", expresó Choachí.



Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causada por vigilantes @TransMilenio Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia.Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida. pic.twitter.com/0SiaDGexLq — Helberth Choachi (@HelberthChoach1) May 5, 2026

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Agregó: "Proponemos una tarifa que proteja el bolsillo de quienes más lo necesitan, y garantice la permanencia en la educación superior, asegurando que el pasaje se un derecho interrelacionado con la educación. Asuntos que aporten a recuperar una cultura del cuidado de lo público. Hago un llamado a @Bogota, @CarlosFGalan y @TransMilenio: el transporte debe estar al servicio de las personas. Una democracia sólida se construye facilitando el acceso al conocimiento.¡Por una movilidad digna y una tarifa estudiantil justa para la universidad pública".

ÁNGELA URREA PARRA

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