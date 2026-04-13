Video | Atraco en carnicería de Bogotá deja a un joven de 19 años herido con arma de fuego

En Bogotá se presentaron protestas y bloqueos por el atraco violento en una carnicería que dejó un joven de 19 años, identificado como Luis Ramírez, herido en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá. La víctima se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos.



En un video de cámaras de seguridad se ve el momento cuando dos delincuentes ingresaron al local comercial armados con armas de fuego, uno de ellos se dirigió al joven y le disparó.

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Después de disparar contra la víctima, los criminales desocuparon la caja registradora del establecimiento.



Comunidad del barrio Gran Granada exige un CAI por incremento de inseguridad

Este grave hecho generó la reacción y el rechazo de la comunidad del barrio Gran Granada y en las últimas horas adelantaron una protesta en la localidad, exigiendo presencia de la Policía Nacional, además de la instalación de un CAI.

El coronel Juan Torres, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió a lo sucedido y mencionó que “el día de ayer se conoció un motivo de Policía donde se atendió el requerimiento de una persona lesionada al interior de un establecimiento comercial en Engativá. La víctima, una persona de 19 años, quien recibió un impacto, al parecer, por los sujetos que ingresaron al establecimiento comercial”.



Agregó el coronel que “la Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de estos delincuentes. Invitamos a la ciudadanía que tenga algún tipo de información, esta sea suministrada oportunamente a través de la línea #123”.



La Policía Nacional se encuentra investigando las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y de la zona para identificar a los sujetos que llevaron a cabo este ataque y así poderles dar captura. Mientras tanto, Luis Ramírez se encuentra recuperándose en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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