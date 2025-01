Canciller Murillo sobre posición con Venezuela: “Cerrar fronteras y romper relaciones no sirve”

A través de un video, el canciller Luis Gilberto Murillo se refirió a la actual situación política y social de Venezuela, y a las relaciones que mantiene Colombia con el país froterizo.

"El gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que están teniendo lugar en Venezuela, en la antesala de los eventos de mañana", empezó diciendo este jueves 9 de enero el canciller en su alocución.

"Asimismo, calificando las circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración al orden institucional, en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio, Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que, en todo momento y en toda circunstancia, brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social. Estos son elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia", continuó Murillo.

Ahondando en el tema de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro, pese a que la oposición, con su candidato Edmundo González, reclamó el triunfo por un amplio márgen y reveló las actas de votación, el canciller expresó: "El gobierno de Colombia ha optado una postura prudente y coherente. El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes, ni se realizó de manera transparente, de acuerdo con lo establecido en las leyes y en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres, sin actas públicas ni transparentes. Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela".

