Capturan a hincha que atacó una cabina e hirió a comentarista en partido Nacional vs. Junior

El partido final de vuelta de la Liga Betplay 2026-1, entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, estuvo marcado por un episodio violento del que fueron víctimas un grupo de periodistas de un canal reconocido de deportes. El hecho generó rechazo, ya que el exdirector técnico y ahora comentarista Juan José Peláez terminó herido. La persona presuntamente responsable fue capturada, según autoridades de Medellín.

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El hecho inicial fue confirmado por la directora de Win Sports, Andrea Guerrero, quien señaló en sus redes sociales que cuando se le anuló un gol al equipo verdolaga, un hincha rompió un vidrio de la cabina de transmisión que hay en el estadio Atanasio Girardot. Producto de este ataque, Peláez tuvo que salir del aire para ser atendido por un equipo médico.

“No más desadaptados en los estadios (...) la intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”, declaró Guerrero.



Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, se refirió a este hecho durante un balance que dio sobre la jornada. En sus declaraciones señaló que este sujeto es “más desadaptado que hincha” por la violencia de su reacción cuando el arbitraje del encuentro tomó la decisión de anular el gol. Villa confirmó que una de las esquirlas cayó en el cuerpo de Peláez, quien -en efecto- fue trasladado para que lo atendieron cuerpos de socorro y emergencia. Por fortuna, las afectaciones no fueron de gravedad.



La Policía capturó al individuo y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes, por los delitos de daño a bien público y la agresión al periodista. Este es solo uno de tres capturados que hubo en el marco del partido de fútbol. Además se registraron 16 detenciones y alrededor de 20 comparendos.



Lamentablemente se registraron riñas a las afueras del estadio. Producto de esto, un hincha del Junior falleció después de ser herido por arma blanca. Villa detalló que esta persona era oriunda de Barranquilla y tenía anotaciones por varios delitos, incluyendo el de homicidio.



“El fútbol no puede ser un motivo de violencia. El fútbol no puede ser un motivo de terminar con la vida de alguien. El fútbol tiene que ser una herramienta de demostrarle a la sociedad que somos capaces de vivir las pasiones y las emociones, pero de hacerlo en sana convivencia, con respeto, con tolerancia”, dijo el funcionario.

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María Paula Rodríguez Rozo

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