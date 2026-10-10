Claves de entrevista de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer: “Tiene que funcionar según sus intereses”

En una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila para la revista Semana, la exconsejera colombo-española Eva Ferrer, quien integró el círculo de confianza de la ex primera dama Verónica Alcocer, presentó graves señalamientos que vinculan a Alcocer con supuestos actos de corrupción, manejo irregular de divisas, injerencia burocrática e incluso presuntos nexos con actividades ilícitas, como el narcotráfico.

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Verónica Alcocer como presunta cabeza de una red con intereses económicos

Eva Ferrer sostuvo que Alcocer no desempeñó un rol pasivo dentro de las dinámicas del poder, sino que funcionó como la articuladora principal de un grupo enfocado en obtener beneficios económicos y políticos. Al ser preguntada directamente sobre si Alcocer era la jefe de una "banda" o "mafia", Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí. Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses”.



Asimismo, explicó cómo funcionaba la supuesta estructura bajo el mando de la ex primera dama: “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva. Todo tiene que funcionar según sus intereses”.

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Traslado de dólares en efectivo y acusaciones de transporte de droga

Ferrer denunció la existencia de frecuentes viajes clandestinos hacia Venezuela utilizando el avión oficial asignado a la primera dama, en los que se habrían transportado elevadas sumas de divisas e ilícitos. Según Ferrer, el empresario catalán Manel Grau le confirmó el ingreso de dólares no declarados: “Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares)”.

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Al ser indagada sobre la supuesta presencia de estupefacientes en esos desplazamientos, Ferrer declaró en Semana: “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”.

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Y al reconfirmar si Grau le había ratificado ese aspecto, añadió: “Él me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga”.

Financiación no reportada en campaña y cobro por reuniones

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La exconsejera afirmó que durante la campaña presidencial se recibieron aportes en efectivo por parte de empresarios, los cuales no habrían sido reportados a las autoridades electorales. Ferrer identificó a Euclides Torres como uno de los financistas directos de Alcocer: “Euclides fue un financiador de la campaña de Verónica. Era una persona que sabía que tocaba movilizar el voto femenino y le apostó a Verónica”.

Ferrer precisó que la entrega del dinero se hizo “en efectivo” y por un valor cercano a los “250.000 euros”. Adicionalmente, aseguró que se exigía dinero por coordinar citas privadas con la entonces posible primera dama: “A mí sí me dijeron. Que cada reunión que le montaba Manel (Grau) valía 50.000 euros”.

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Control e injerencia burocrática en entidades del Estado

De acuerdo con el testimonio de Ferrer, Alcocer y sus colaboradores cercanos —entre ellos su primo Mario Fernández Alcocer y el congresista Agmeth Escaf— ejercieron control sobre el nombramiento de fichas clave en diversas instituciones públicas. Ferrer enumeró las entidades salpicadas: “ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex”.

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Respecto a la finalidad de mantener presencia en dichas instituciones, Ferrer aseveró que las actuaciones se orientaban a “colocar cargos, cobrar por cargos”.

Señalamientos de tráfico de armas y presunto lavado de activos

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Ferrer manifestó que tras la filtración de audios sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño comenzó a recibir advertencias de seguridad que señalaban la presencia de actores vinculados al tráfico de armas y empresarios extranjeros. Ferrer citó la advertencia que le hicieron para que guardara silencio: “Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”.

Sobre este punto, Ferrer reiteró ante las preguntas de la periodista: “A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”.

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Finalmente, sobre el manejo y ocultamiento de los recursos obtenidos, Ferrer sostuvo que se habrían utilizado figuras de fachada en el exterior: “En España se hace un blanqueo de capitales a través de Eduardo Ávila”.

En otra de las revelaciones de Ferrer en Semana, dijo que Verónica Alcocer quería verse más poderosa que Gustavo Petro luego de llegar a la Casa de Nariño. “Luego acabaron echándole la culpa a Laura Sarabia, que había hecho eso. Pero es a mí que me propone. Y yo digo que eso es alta traición. Yo no sé si es delito o no es delito, pero es alta traición”, mencionó.

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